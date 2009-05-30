Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Хасан Алла
Статистика
Хасан Алла - статистика
Завершил карьеру
24 ноября 1980 (45)
#24 | Полузащитник
181 см | 76 кг
Марокко
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гавр
10
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Ницца
0 : 0
30.05.2009
Гавр
1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Гавр
0 : 1
23.05.2009
Лилль
1' - 83'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лорьян
1 : 1
16.05.2009
Гавр
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Гавр
2 : 4
13.05.2009
Сент-Этьен
1' - 90'
88'
Франция. Лига 1, 34 тур
Нант
1 : 2
03.05.2009
Гавр
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Гавр
0 : 1
26.04.2009
Гренобль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Гавр
1 : 2
11.04.2009
Кан
1' - 71'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
0 : 1
04.04.2009
Гавр
1' - 90'
78'
Франция. Лига 1, 29 тур
Гавр
0 : 3
21.03.2009
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Валансьен
3 : 2
14.03.2009
Гавр
1' - 46'
25'
Франция. Лига 1, 27 тур
Гавр
2 : 1
08.03.2009
Сошо
1' - 90'
50'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ле Ман
2 : 0
28.02.2009
Гавр
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Гавр
1 : 2
21.02.2009
Осер
1' - 0'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
3 : 1
15.02.2009
Гавр
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Гавр
1 : 0
07.02.2009
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Гавр
2 : 3
31.01.2009
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Гавр
0 : 1
10.01.2009
Тулуза
82' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Лилль
3 : 1
20.12.2008
Гавр
1' - 90'
61'
Франция. Лига 1, 18 тур
Гавр
1 : 3
14.12.2008
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Сент-Этьен
2 : 0
06.12.2008
Гавр
0' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Гренобль
0 : 0
22.11.2008
Гавр
1' - 65'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+