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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Гавр
Нант - Гавр: обзор матча 03 мая 2009
Нант
03.05.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 2
Завершен
Гавр
24'
К. Бекаменга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Гавр
Замена
Р. Роделен
️️️️
Ф. Да Роша
Замена
Г. Норбер
️️️️
К. Анин
Замена
С. Бабович
️️️️
Р. Фати
Желтая карточка
М. Самбу
Замена
И. Класнич
️️️️
Д. Абдун
ГОЛ! 1:0!
К. Бекаменга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
16
Жером Алонсо
ВР
2
Ибрахим Таль
ЛЗ
32
Жан-Жак Пьер
ЦЗ
26
Реми Мареваль
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
18
Давид Де Фрейтас
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
9
Кристиан Бекаменга
АП
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
93
Джамель Абдун
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Гавр
30
Джонни Пласид
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
3
Николя Жилле
ЦЗ
4
Массамба Самбу
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
10
Оливье Давидас
ЦП
24
Хасан Алла
ЦП
7
Николя Дьез
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
16
Мамаду Диалло
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Нант
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
2
Дуглау
ЦЗ
17
Йоанн Пулар
ЦЗ
6
Гийом Муллек
ЦЗ
10
Стефан Бабович
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Гавр
16
Роман Лежен
ВР
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
27
Гийом Норбер
ЦП
23
Стефан Норо
ЦП
7
Амаду Алассан
ЦФ
3-3-1-2
16
Алонсо
2
Таль
26
Мареваль
32
Пьер
9
Да Роша
91
Фати
18
Де Фрейтас
9
Бекаменга
93
Абдун
49
Багайоко
3-2-4-1
30
Пласид
4
Самбу
27
Кана-Бийик
6
Анин
3
Жилле
28
Маранж
24
Алла
7
Дьез
6
Айт Бен Идир
10
Давидас
16
Диалло
91
Фати
10
Бабович
10
Бабович
91
Фати
93
Абдун
39
Класнич
39
Класнич
93
Абдун
9
Да Роша
23
Роделен
23
Роделен
9
Да Роша
6
Анин
27
Норбер
27
Норбер
6
Анин
Остались в запасе
Нант
Гавр
2
Дуглау
ЦЗ
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
17
Йоанн Пулар
ЦЗ
6
Гийом Муллек
ЦЗ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
7
Амаду Алассан
ЦФ
23
Стефан Норо
ЦП
16
Роман Лежен
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Остались в запасе
2
Дуглау
ЦЗ
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
17
Йоанн Пулар
ЦЗ
6
Гийом Муллек
ЦЗ
Остались в запасе
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
7
Амаду Алассан
ЦФ
23
Стефан Норо
ЦП
16
Роман Лежен
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Статистика матча Нант - Гавр
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Гавр
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
10.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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