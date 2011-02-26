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    Джеймс Фаншон - статистика

    Имя Джеймс
    Фамилия Фаншон
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Ле Ман
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 февраля 1980 (43 года)
    Рост 178
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 11 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2011 61' -90' Ницца (Ницца) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    11.05.2011 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 3:1 Лорьян (Лорьян)
    24.04.2011 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:1 Лилль (Лилль)
    16.04.2011 81' -90' Ренн (Ренн) 1:2 Лорьян (Лорьян)
    09.04.2011 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:1 Сошо (Монбельяр)
    02.04.2011 Был в запасе ПСЖ (Париж) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    19.03.2011 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    12.03.2011 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 3:3 Лорьян (Лорьян)
    05.03.2011 83' -90' Лорьян (Лорьян) 0:0 Нанси (Нанси)
    26.02.2011 Был в запасе Валансьен (Валансьен) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    19.02.2011 83' -90' Лорьян (Лорьян) 5:1 Бордо (Бордо)
    12.02.2011 69' -90' Монако (Монако) 3:1 Лорьян (Лорьян)
    05.02.2011 75' -90' Кан (Кан) 0:2 Лорьян (Лорьян)
    29.01.2011 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:0 Брест (Брест)
    15.01.2011 Был в запасе Лион (Лион) 3:0 Лорьян (Лорьян)
    21.12.2010 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:0 Монпелье (Монпелье)
    18.12.2010 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 3:0 Лорьян (Лорьян)
    11.12.2010 1' -76' Лорьян (Лорьян) 3:0 Ланс (Ланс)
    27.11.2010 89' -90' Лорьян (Лорьян) 2:0 Ренн (Ренн)
    20.11.2010 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    14.11.2010 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:1 ПСЖ (Париж)
    06.11.2010 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:2 Лорьян (Лорьян)
    30.10.2010 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    23.10.2010 87' -90' Нанси (Нанси) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    90'
    17.10.2010 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:1 Валансьен (Валансьен)
    02.10.2010 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    25.09.2010 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:1 Монако (Монако)
    18.09.2010 83' -90' Лорьян (Лорьян) 0:1 Кан (Кан)
    07.08.2010 1' -12' Осер (Осер) 2:2 Лорьян (Лорьян)
    10'
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