|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.01.2018
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|30.12.2017
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|5:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|26.12.2017
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|23.12.2017
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|12.12.2017
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|09.12.2017
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|5:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|02.12.2017
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:1
|Суонси (Суонси)
|29.11.2017
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|25.11.2017
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|20.11.2017
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|2:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|04.11.2017
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Лестер (Лестер)
|28.10.2017
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|21.10.2017
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Борнмут (Борнмут)
|14.10.2017
|46' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|7:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|90'
|30.09.2017
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|23.09.2017
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:4
|Челси (Лондон)