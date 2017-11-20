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    Ибрагим Афеллай - статистика

    Нападающий
    Имя Ибрагим
    Фамилия Афеллай
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Утрехт
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 180
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.01.2018 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 3:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    30.12.2017 1' -90' Челси (Лондон) 5:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    26.12.2017 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    23.12.2017 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 3:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    12.12.2017 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    09.12.2017 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 5:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    02.12.2017 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:1 Суонси (Суонси)
    29.11.2017 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:3 Ливерпуль (Ливерпуль)
    25.11.2017 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    20.11.2017 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 2:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    04.11.2017 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:2 Лестер (Лестер)
    28.10.2017 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    21.10.2017 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Борнмут (Борнмут)
    14.10.2017 46' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 7:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    90'
    30.09.2017 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    23.09.2017 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:4 Челси (Лондон)
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