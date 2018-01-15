Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ибрагим Афеллай - статистика

Завершил карьеру
2 апреля 1986 (40), Утрехт
#17 | Нападающий
180 см | 71 кг
Нидерланды | Марокко
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сток Сити
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
15.01.2018
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Челси
5 : 0
30.12.2017
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
26.12.2017
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Сток Сити
3 : 1
23.12.2017
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
1 : 0
12.12.2017
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Тоттенхэм
5 : 1
09.12.2017
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Сток Сити
2 : 1
02.12.2017
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Сток Сити
0 : 3
29.11.2017
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
25.11.2017
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
2 : 2
20.11.2017
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Сток Сити
2 : 2
04.11.2017
Лестер
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Уотфорд
0 : 1
28.10.2017
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Сток Сити
1 : 2
21.10.2017
Борнмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Сити
7 : 2
14.10.2017
Сток Сити
46' - 90'
90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Сток Сити
2 : 1
30.09.2017
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Сток Сити
0 : 4
23.09.2017
Челси
Был в запасе
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
1
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+