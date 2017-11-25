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Кристал Пэлас - Сток Сити
Кристал Пэлас - Сток Сити: обзор матча 25 ноября 2017
Кристал Пэлас
25.11.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Сток Сити
56'
Р. Лофтус-Чик
90+2'
Б. Сако
53'
Д. Шакири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Сток Сити
ГОЛ! 2:1!
Б. Сако
Пас отдал
Б. Сако
90'
+2
Желтая карточка
Д. Томкинс
84'
63'
Желтая карточка
К. Виммер
ГОЛ! 1:1!
Р. Лофтус-Чик
Пас отдал
Э. Таунсенд
56'
53'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шакири
Пас отдал
Р. Шоукросс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
20
Бакари Сако
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
16
Чарли Адам
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
3-5-2
13
Хеннесси
5
Томкинс
12
Сахо
25
Уорд
27
Шлупп
19
Миливойевич
29
Кабай
20
Лофтус-Чик
11
МакАртур
10
Заа
25
Таунсенд
4-3-1-2
13
Грант
6
Виммер
17
Шоукросс
4
Зума
33
Питерс
7
Аллен
24
Флетчер
10
Собхи
10
Шакири
92
Диуф
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Сток Сити
1
Хулиан Сперони
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
20
Бакари Сако
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
1
Якоб Хаугор
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Хесе
ЛВ
15
Питер Крауч
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
20
Бакари Сако
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Хесе
ЛВ
15
Питер Крауч
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Кристал Пэлас - Сток Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
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