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АПЛ 2026/2027
Челси - Сток Сити
Челси - Сток Сити: обзор матча 30 декабря 2017
Челси
30.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
5 : 0
Завершен
Сток Сити
4'
А. Рюдигер
9'
Д. Дринкуотер
23'
Педро
73'
Виллиан (П)
88'
Д. Дзаппакоста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Сток Сити
ГОЛ! 5:0!
Д. Дзаппакоста
88'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Виллиан
73'
Желтая карточка
Педро
52'
27'
Желтая карточка
М. Диуф
ГОЛ! 3:0!
Педро
Пас отдал
Виллиан
23'
ГОЛ! 2:0!
Д. Дринкуотер
9'
ГОЛ! 1:0!
А. Рюдигер
Пас отдал
Виллиан
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Эден Азар
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
7
Джо Аллен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Алонсо
24
Кэхилл
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
91
Канте
4
Дринкуотер
11
Мозес
10
Виллиан
9
Педро
21
Мората
4-3-3
1
Батлэнд
6
Виммер
12
Эдвардс
14
Тимон
5
Кэмерон
24
Флетчер
10
Собхи
16
Адам
17
Афеллай
38
Бераино
92
Диуф
Остались в запасе
Челси
Сток Сити
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Эден Азар
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
13
Ли Грант
ВР
7
Джо Аллен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Эден Азар
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
7
Джо Аллен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Челси - Сток Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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Челси
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