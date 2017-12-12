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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Сток Сити
Бернли - Сток Сити: обзор матча 12 декабря 2017
Бернли
12.12.2017, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
89'
Э. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Сток Сити
ГОЛ! 1:0!
Э. Барнс
Пас отдал
С. Эрфилд
89'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Бернли
1
Андерс Линдегаард
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
3-5-1-1
1
Поуп
13
Лонг
6
Тарковски
27
Бардсли
29
Хендрик
4
Корк
16
Дефур
3
Уорд
7
Гудмундссон
37
Эрфилд
9
Вуд
4-3-1-2
1
Батлэнд
5
Кэмерон
17
Шоукросс
4
Зума
33
Питерс
7
Аллен
24
Флетчер
10
Собхи
10
Шакири
15
Крауч
92
Диуф
Остались в запасе
Бернли
Сток Сити
1
Андерс Линдегаард
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
13
Ли Грант
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Бернли - Сток Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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