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АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Лестер
Сток Сити - Лестер: обзор матча 04 ноября 2017
Сток Сити
04.11.2017, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Лестер
39'
Д. Шакири
73'
П. Крауч
33'
В. Иборра
60'
Р. Марез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Лестер
ГОЛ! 2:2!
П. Крауч
Пас отдал
Д. Шакири
73'
60'
ГОЛ! 1:2!
Р. Марез
Пас отдал
О. Ндиди
ГОЛ! 1:1!
Д. Шакири
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
39'
33'
ГОЛ! 0:1!
В. Иборра
Пас отдал
Г. Магуайр
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
16
Чарли Адам
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
4-3-1-2
1
Батлэнд
33
Питерс
17
Шоукросс
6
Виммер
4
Зума
24
Флетчер
7
Аллен
10
Собхи
10
Шакири
13
Чупо-Мотинг
92
Диуф
4-2-2-2
1
Шмейхель
28
Фукс
5
Морган
2
Симпсон
5
Магуайр
10
Иборра
4
Ндиди
26
Марез
10
Грей
9
Варди
30
Оказаки
Остались в запасе
Сток Сити
Лестер
13
Ли Грант
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Хесе
ЛВ
15
Питер Крауч
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
29
Бен Хамер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Хесе
ЛВ
15
Питер Крауч
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
29
Бен Хамер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Сток Сити - Лестер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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