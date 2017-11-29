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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Ливерпуль
Сток Сити - Ливерпуль: обзор матча 29 ноября 2017
Сток Сити
29.11.2017, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 3
Завершен
Ливерпуль
17'
С. Мане
77'
М. Салах
83'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Ливерпуль
83'
ГОЛ! 0:3!
М. Салах
77'
ГОЛ! 0:2!
М. Салах
Пас отдал
С. Мане
74'
Желтая карточка
С. Мане
66'
Желтая карточка
А. Окслэд-Чемберлен
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
65'
63'
Желтая карточка
Д. Вейналдум
56'
Желтая карточка
Э. Джан
39'
Желтая карточка
С. Миньоле
17'
ГОЛ! 0:1!
С. Мане
Пас отдал
Д. Соланке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-2-1-3
13
Грант
33
Питерс
4
Зума
17
Шоукросс
4
Мартинс-Инди
7
Аллен
24
Флетчер
10
Шакири
15
Крауч
92
Диуф
13
Чупо-Мотинг
4-1-2-1-2
22
Миньоле
6
Ловрен
2
Гомес
32
Матип
5
Морено
23
Джан
23
Вейналдум
21
Окслэд-Чемберлен
10
Мане
9
Фирмино
22
Соланке
Остались в запасе
Сток Сити
Ливерпуль
1
Якоб Хаугор
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
10
Хесе
ЛВ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
1
Лорис Кариус
ВР
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
10
Хесе
ЛВ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
1
Лорис Кариус
ВР
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Сток Сити - Ливерпуль
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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