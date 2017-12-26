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АПЛ 2026/2027
Хаддерсфилд Таун - Сток Сити
Хаддерсфилд Таун - Сток Сити: обзор матча 26 декабря 2017
Хаддерсфилд Таун
26.12.2017, вторник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
10'
Т. Инс
60'
Р. Собхи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Сток Сити
Желтая карточка
Занка
85'
76'
Желтая карточка
М. Диуф
72'
Желтая карточка
К. Зума
69'
Желтая карточка
Д. Кэмерон
60'
Желтая карточка
Р. Собхи
60'
ГОЛ! 1:1!
Р. Собхи
Пас отдал
Д. Аллен
Желтая карточка
К. Шиндлер
59'
ГОЛ! 1:0!
Т. Инс
Пас отдал
К. Куанер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Занка
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Питер Крауч
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
4-4-2
1
Лоссль
25
Занка
26
Шиндлер
15
Лев
2
Смит
3
ван Ла Парра
6
Хогг
10
Инс
13
Муй
23
Куанер
9
Мунье
3-2-2-1-2
1
Батлэнд
6
Виммер
17
Шоукросс
12
Эдвардс
5
Кэмерон
4
Зума
24
Флетчер
7
Аллен
10
Шакири
13
Чупо-Мотинг
15
Крауч
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Сток Сити
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
13
Ли Грант
ВР
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Сток Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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