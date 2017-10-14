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Манчестер Сити - Сток Сити
Манчестер Сити - Сток Сити: обзор матча 14 октября 2017
Манчестер Сити
14.10.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
7 : 2
Завершен
Сток Сити
17'
Г. Жезус
19'
Р. Стерлинг
27'
Д. Сильва
55'
Г. Жезус
60'
Фернандиньо
62'
Л. Сане
79'
Б. Силва
44'
М. Диуф
47'
К. Уокер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Сток Сити
90'
+2
Желтая карточка
И. Афеллай
ГОЛ! 7:2!
Б. Силва
Пас отдал
Р. Стерлинг
79'
Замена
Я. Туре
️️️️
Фернандиньо
73'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
К. Де Брюйне
66'
Замена
Б. Силва
️️️️
Г. Жезус
63'
ГОЛ! 6:2!
Л. Сане
Пас отдал
К. Де Брюйне
62'
ГОЛ! 5:2!
Фернандиньо
Пас отдал
Ф. Делф
60'
ГОЛ! 4:2!
Г. Жезус
Пас отдал
К. Де Брюйне
55'
53'
Замена
Р. Собхи
️️️️
Т. Эдвардс
47'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
К. Уокер
46'
Замена
И. Афеллай
️️️️
К. Виммер
46'
Замена
Б. Мартинс-Инди
️️️️
Хесе
44'
ГОЛ! 3:1!
М. Диуф
Пас отдал
Хесе
ГОЛ! 3:0!
Д. Сильва
Пас отдал
Р. Стерлинг
27'
ГОЛ! 2:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Л. Сане
19'
ГОЛ! 1:0!
Г. Жезус
Пас отдал
К. Уокер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
3-2-3-2
31
Эдерсон
6
Стоунз
30
Отаменди
2
Уокер
18
Делф
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
10
Сане
9
Жезус
21
Сильва
3-2-1-2-2
1
Батлэнд
12
Эдвардс
6
Виммер
4
Зума
33
Питерс
5
Кэмерон
24
Флетчер
10
Шакири
10
Хесе
92
Диуф
13
Чупо-Мотинг
11
Де Брюйне
20
Гюндоган
20
Гюндоган
11
Де Брюйне
5
Фернандиньо
42
Туре
42
Туре
5
Фернандиньо
9
Жезус
20
Силва
20
Силва
9
Жезус
10
Хесе
4
Мартинс-Инди
4
Мартинс-Инди
10
Хесе
12
Эдвардс
10
Собхи
10
Собхи
12
Эдвардс
6
Виммер
17
Афеллай
17
Афеллай
6
Виммер
Остались в запасе
Манчестер Сити
Сток Сити
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Ли Грант
ВР
16
Чарли Адам
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
16
Чарли Адам
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Манчестер Сити - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
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