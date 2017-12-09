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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Сток Сити
Тоттенхэм - Сток Сити: обзор матча 09 декабря 2017
Тоттенхэм
09.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
5 : 1
Завершен
Сток Сити
21'
Р. Шоукросс (АГ)
53'
Х. Сон
54'
Г. Кейн
65'
Г. Кейн
74'
К. Эриксен
80'
Р. Шоукросс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Сток Сити
80'
ГОЛ! 5:1!
Р. Шоукросс
Пас отдал
Д. Флетчер
ГОЛ! 5:0!
К. Эриксен
Пас отдал
Х. Сон
74'
Желтая карточка
М. Дембеле
66'
ГОЛ! 4:0!
Г. Кейн
65'
ГОЛ! 3:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Б. Дэвис
54'
ГОЛ! 2:0!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Алли
53'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Шоукросс
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
4
Дэвис
15
Дайер
14
Вертонген
2
Триппьер
8
Дембеле
4
Уинкс
7
Сон
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
3-2-2-1-2
1
Батлэнд
4
Зума
6
Виммер
17
Шоукросс
33
Питерс
12
Эдвардс
24
Флетчер
7
Аллен
10
Шакири
92
Диуф
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Тоттенхэм
Сток Сити
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
13
Ли Грант
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Тоттенхэм - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
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