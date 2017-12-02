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АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Суонси
Сток Сити - Суонси: обзор матча 02 декабря 2017
Сток Сити
02.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Суонси
36'
Д. Шакири
40'
М. Диуф
3'
В. Бони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Суонси
Желтая карточка
Д. Шакири
90'
+5
Желтая карточка
К. Виммер
81'
ГОЛ! 2:1!
М. Диуф
Пас отдал
П. Крауч
40'
ГОЛ! 1:1!
Д. Шакири
Пас отдал
Д. Аллен
36'
3'
ГОЛ! 0:1!
В. Бони
Пас отдал
М. Ольссон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
14
Том Кэрролл
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
4-2-1-3
1
Батлэнд
33
Питерс
17
Шоукросс
4
Мартинс-Инди
4
Зума
24
Флетчер
7
Аллен
10
Шакири
15
Крауч
13
Чупо-Мотинг
92
Диуф
4-1-2-3
22
Фабиански
26
Ноутон
26
Моусон
3
ван дер Хоорн
13
Ольссон
8
Фер
40
Ки Сун-Юн
6
Клукас
2
Бони
18
Абрахам
10
Айю
Остались в запасе
Сток Сити
Суонси
13
Ли Грант
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
10
Хесе
ЛВ
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
12
Натан Дайер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
10
Хесе
ЛВ
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
12
Натан Дайер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Сток Сити - Суонси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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