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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Шинник
Вадим Карпов
Новости
€ 200 тыс
Вадим Карпов - новости
Шинник
14 июля 2002 (24), Котлас
#62 | Защитник
191 см
Россия
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Трансферы
«Уфа» подписала защитника с опытом Лиги Европы
2024.07.13 14:13
1
«Уфа» и ЦСКА договорились по Карпову
2024.01.29 09:50
Защитник ЦСКА не прошел просмотр в «СКА-Хабаровске»
2023.01.30 08:45
1
Защитник ЦСКА Карпов близок к переходу в «СКА-Хабаровск»
2023.01.16 21:28
1
ЦСКА не может избавиться от Карпова. Его могут опустить в молодежку
2022.08.23 11:40
ЦСКА ищет новый клуб для Карпова (Metaratings)
2022.07.12 12:26
2
Карпов назвал тренировки Федотова в ЦСКА одними из самых сложных в карьере
2022.06.21 23:37
2
ЦСКА отдал Карпова, Н'Диайе и Аванесяна в аренду «Текстильщику»
2021.09.08 01:06
7
ЦСКА может отдать 19-летнего Карпова в аренду болгарской «Славии»
2021.09.04 10:23
7
ЦСКА может отдать в аренду 19-летнего Карпова
2021.08.17 15:56
3
У Карпова и Фернандеса мышечные травмы бедра
2021.04.19 20:51
Заболотные, Прохин, Бурмистров – в основе «Сочи» на матч с ЦСКА; Васин, Карпов, Щенников выйдут у москвичей
2021.04.18 16:13
7
Карпов – самый молодой защитник в истории ЦСКА, забивший в официальном матче
2021.04.10 08:40
4
Карпов – о дебютном голе за ЦСКА: «Ударил, закрыл глаза, открываю – а мяч в ворота летит. Порадовался»
2021.04.09 00:47
18-летний Карпов забил дебютный гол за ЦСКА
2021.04.08 21:11
Карпов – о ЦСКА в ЛЕ: «В Европе скорости совсем отличаются от РПЛ, мы там не успеваем»
2020.12.25 13:50
13
Фернандес, Кучаев и Дзагоев смогут сыграть с «Вольфсбургом»
2020.12.02 14:41
7
Metaratings: Дзагоев, Кучаев, Васин и Карпов пропустили матч с «Сочи» из-за сомнительных тестов на коронавирус
2020.11.22 19:53
1
Фото
ЦСКА продлил контракт с Карповым до 2025 года
2020.11.04 19:16
4
Видео
Гончаренко – о сломанном носе Карпова в матче с «Динамо»: «Игрок плохо нос подставил, поэтому не хватило на красную для Грулева»
2020.10.28 14:13
6
ЦСКА обратился в РФС для оценки эпизода, в котором Карпову сломали нос
2020.10.20 14:41
4
Бывший инспектор ФИФА: «Безбородов должен был удалять Грулева. Думаю, он пожалел, что так быстро показал желтую»
2020.10.20 11:18
5
ЦСКА может обратиться в РФС из-за фола на Карпове
2020.10.19 19:32
5
Видео
Грулев извинился перед Карповым за удар локтем в матче ЦСКА – «Динамо»
2020.10.19 18:23
4
Игрок ЦСКА Карпов получил перелом носа и сотрясение мозга в матче с «Динамо»
2020.10.19 00:13
4
Гончаренко – о фоле на Карпове: «Это красная карточка»
2020.10.18 19:51
27
Василий Березуцкий: «Говорю Карпову: «Ты же говно, ты же все равно насрешь»
2020.10.17 00:23
42
Безденежных, Голубев, Жамалетдинов – в старте «Уфы» на матч с ЦСКА; Гончаренко выставил Карпова, Зайнутдинова, Эджуке
2020.09.20 12:56
Айртон получил желтую за симуляцию при падении в штрафной ЦСКА
2020.09.13 19:47
60
Фото
«18 мне уже». ЦСКА поздравил Карпова с совершеннолетием
2020.07.14 19:58
2
1
2
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Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
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Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
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Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
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