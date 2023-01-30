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    Защитник ЦСКА не прошел просмотр в «СКА-Хабаровске»

    Центральный защитник ЦСКА Вадим Карпов мог оказаться в «СКА-Хабаровске».

    20-летний футболист был на просмотре в клубе Первой лиги, но не убедил тренерский штаб в целесообразности своего подписания.

    В связи с этим Карпов возвращается в расположение ЦСКА.

    • Рыночная стоимость игрока – 250 тысяч евро.
    • В этом сезоне он не провел ни одного матча за основную команду ЦСКА.
    • В прошлом сезоне Карпов играл за «Текстильщик» на правах аренды.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    Сегодня, 08:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +540

      Таврида 27 минут назад

      Карпов с Васиным составили, наверное, самую дырявую связку в защите ЦСКА.
      Кстати, в профиле указан совсем другой Карпов, исправьте.

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