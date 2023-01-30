Защитник ЦСКА не прошел просмотр в «СКА-Хабаровске»

Центральный защитник ЦСКА Вадим Карпов мог оказаться в «СКА-Хабаровске».
20-летний футболист был на просмотре в клубе Первой лиги, но не убедил тренерский штаб в целесообразности своего подписания.
В связи с этим Карпов возвращается в расположение ЦСКА.
- Рыночная стоимость игрока – 250 тысяч евро.
- В этом сезоне он не провел ни одного матча за основную команду ЦСКА.
- В прошлом сезоне Карпов играл за «Текстильщик» на правах аренды.
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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева