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    Вадим Карпов - статистика

    #62 | Защитник
    Имя Вадим
    Фамилия Карпов
    Команда ЦСКА
    Состав Основной
    Родной город Котлас
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 июля 2002 (20 лет)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Текстильщик 16 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 1:3 Ротор (Волгоград)
    15.05.2022 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 1:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    07.05.2022 Был в запасе Акрон (Тольятти) 4:1 Текстильщик (Иваново)
    30.04.2022 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 2:5 Оренбург (Оренбург)
    23.04.2022 Был в запасе Томь (Томск) 1:0 Текстильщик (Иваново)
    16.04.2022 1' -38' Текстильщик (Иваново) 0:5 Факел (Воронеж)
    10.04.2022 Был в запасе Балтика (Калининград) 3:0 Текстильщик (Иваново)
    06.04.2022 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 1:2 Металлург Л (Липецк)
    19.03.2022 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:0 Текстильщик (Иваново)
    61'
    12.03.2022 1' -90' Велес (Москва) 3:2 Текстильщик (Иваново)
    06.03.2022 1' -90' Текстильщик (Иваново) 0:4 Алания (Владикавказ)
    27.11.2021 1' -90' Спартак-2 (Москва) 2:1 Текстильщик (Иваново)
    21.11.2021 1' -90' Текстильщик (Иваново) 1:3 Кубань (Краснодар)
    13.11.2021 1' -90' Текстильщик (Иваново) 1:1 Торпедо (Москва)
    73'
    06.11.2021 1' -90' Текстильщик (Иваново) 0:1 Краснодар-2 (Краснодар)
    31.10.2021 1' -90' Текстильщик (Иваново) 4:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    23.10.2021 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 3:1 Текстильщик (Иваново)
    40'
    17.10.2021 1' -83' Текстильщик (Иваново) 2:2 Акрон (Тольятти)
    13.10.2021 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:0 Текстильщик (Иваново)
    30'
    09.10.2021 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 1:1 Томь (Томск)
    03.10.2021 1' -90' Факел (Воронеж) 3:0 Текстильщик (Иваново)
    29.09.2021 75' -90' Текстильщик (Иваново) 3:2 Балтика (Калининград)
    25.09.2021 46' -90' Металлург Л (Липецк) 0:0 Текстильщик (Иваново)
    19.09.2021 1' -43' Текстильщик (Иваново) 1:2 Волгарь (Астрахань)
    35'
    15.09.2021 46' -90' Текстильщик (Иваново) 0:3 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
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