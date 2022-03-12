Вадим Карпов - статистика
#62 | Защитник
|Имя
|Вадим
|Фамилия
|Карпов
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|Котлас
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Вадим
|Фамилия
|Карпов
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|Котлас
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Текстильщик
|16
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:3
|Ротор (Волгоград)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|4:1
|Текстильщик (Иваново)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|2:5
|Оренбург (Оренбург)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:0
|Текстильщик (Иваново)
|16.04.2022
|1' -38'
|Текстильщик (Иваново)
|0:5
|Факел (Воронеж)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|3:0
|Текстильщик (Иваново)
|06.04.2022
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:2
|Металлург Л (Липецк)
|19.03.2022
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:0
|Текстильщик (Иваново)
|61'
|12.03.2022
|1' -90'
|Велес (Москва)
|3:2
|Текстильщик (Иваново)
|06.03.2022
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:4
|Алания (Владикавказ)
|27.11.2021
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|2:1
|Текстильщик (Иваново)
|21.11.2021
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:3
|Кубань (Краснодар)
|13.11.2021
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|73'
|06.11.2021
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|31.10.2021
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|4:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|23.10.2021
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|3:1
|Текстильщик (Иваново)
|40'
|17.10.2021
|1' -83'
|Текстильщик (Иваново)
|2:2
|Акрон (Тольятти)
|13.10.2021
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|Текстильщик (Иваново)
|30'
|09.10.2021
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|Томь (Томск)
|03.10.2021
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:0
|Текстильщик (Иваново)
|29.09.2021
|75' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|3:2
|Балтика (Калининград)
|25.09.2021
|46' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Текстильщик (Иваново)
|19.09.2021
|1' -43'
|Текстильщик (Иваново)
|1:2
|Волгарь (Астрахань)
|35'
|15.09.2021
|46' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)