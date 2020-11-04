ЦСКА продлил контракт с Карповым до 2025 года

Его бы наоборот пинком под зад из команды вместе с Васиным, а с ним наоборот продляют контракт
ЦСКА объявил о продлении контракта с центральным защитником Вадимом Карповым.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. Остальные детали контракта 18-летнего защитника с клубом не разглашаются.
- Карпов провел за ЦСКА 26 матчей.
- В матче 11-го тура РПЛ с «Динамо» полузащитник Вячеслав Грулев ударил Карпова локтем по лицу. Защитник армейцев был заменен и отправился в больницу.
- У Карпова диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.
Вадим Карпов продлил контракт с #ЦСКА! Теперь его соглашение с красно-синими рассчитано до окончания сезона-2024/25 https://t.co/jl8bBjvEjf pic.twitter.com/MWMVtzgASO— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 4, 2020