ЦСКА продлил контракт с Карповым до 2025 года

ЦСКА объявил о продлении контракта с центральным защитником Вадимом Карповым.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. Остальные детали контракта 18-летнего защитника с клубом не разглашаются.

Карпов провел за ЦСКА 26 матчей.

В матче 11-го тура РПЛ с «Динамо» полузащитник Вячеслав Грулев ударил Карпова локтем по лицу. Защитник армейцев был заменен и отправился в больницу.

ударил Карпова локтем по лицу. Защитник армейцев был заменен и отправился в больницу. У Карпова диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.