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    ЦСКА продлил контракт с Карповым до 2025 года

    ЦСКА объявил о продлении контракта с центральным защитником Вадимом Карповым.

    Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. Остальные детали контракта 18-летнего защитника с клубом не разглашаются.

    • Карпов провел за ЦСКА 26 матчей.
    • В матче 11-го тура РПЛ с «Динамо» полузащитник Вячеслав Грулев ударил Карпова локтем по лицу. Защитник армейцев был заменен и отправился в больницу.
    • У Карпова диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 19:16
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10462

      Skull_Boy 20 минут назад

      Его бы наоборот пинком под зад из команды вместе с Васиным, а с ним наоборот продляют контракт

      1
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      ...
      Рейтинг: +13917

      vladimir-7 > Skull_Boy 10 минут назад

      Правильно сделали, что продлили договор с Карповым, за три-
      четыре года воспитают отличного центрального защитника для
      клуба, а там как сложится, может и оказаться в европейском
      клубе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1878

      СвинкаСправедливости 59 минут назад

      Права на безнаказанные нарушения продлены.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +338

      Mityai90 1 час назад

      Надеюсь отдадут в аренду..

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