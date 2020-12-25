Карпов – о ЦСКА в ЛЕ: «В Европе скорости совсем отличаются от РПЛ, мы там не успеваем»

Центральный защитник ЦСКА Вадим Карпов поделился мнением о причинах неудачного выступления команды в групповом этапе Лиги Европы.

– Одно из основных направлений критики в адрес Гончаренко – провал в Лиге Европы. Как так получилось?

– Если смотреть по матчам, то в некоторых из них у нас было превосходство над соперником, но подвела реализация. Плюс в Европе скорости совсем отличаются от РПЛ, мы там не успеваем. И свою роль сыграл календарь, матчи были через каждые три-четыре дня, постоянные перелеты, мало времени на восстановление.

– Существует мнение, что ЛЕ для вас – второстепенный турнир.

– Для нас было одинаково важно выступить хорошо и в чемпионате, и в ЛЕ. В РПЛ у нас пока получается, а в Европе результаты нас не устроили, конечно.

– Вы сказали про разницу скоростей в еврокубках и РПЛ. Неужели так сильно уступаем в классе?

– Если даже посмотреть на гостевую игру «Зенита» с «Лацио», видно, что там играют совсем другие футболисты. Европейцы вообще чуть-чуть иначе устроены, в этом все дело.

– Но еще недавно у нас стабильно было несколько представителей в плей-офф, а сейчас за два года в весеннюю часть вышел только «Краснодар».

– Если честно, даже не знаю, в чем проблема.