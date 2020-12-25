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  • Карпов – о ЦСКА в ЛЕ: «В Европе скорости совсем отличаются от РПЛ, мы там не успеваем»

Карпов – о ЦСКА в ЛЕ: «В Европе скорости совсем отличаются от РПЛ, мы там не успеваем»

25 декабря 2020, 13:50
13

Центральный защитник ЦСКА Вадим Карпов поделился мнением о причинах неудачного выступления команды в групповом этапе Лиги Европы.

– Одно из основных направлений критики в адрес Гончаренко – провал в Лиге Европы. Как так получилось?

– Если смотреть по матчам, то в некоторых из них у нас было превосходство над соперником, но подвела реализация. Плюс в Европе скорости совсем отличаются от РПЛ, мы там не успеваем. И свою роль сыграл календарь, матчи были через каждые три-четыре дня, постоянные перелеты, мало времени на восстановление.

– Существует мнение, что ЛЕ для вас – второстепенный турнир.

– Для нас было одинаково важно выступить хорошо и в чемпионате, и в ЛЕ. В РПЛ у нас пока получается, а в Европе результаты нас не устроили, конечно.

– Вы сказали про разницу скоростей в еврокубках и РПЛ. Неужели так сильно уступаем в классе?

– Если даже посмотреть на гостевую игру «Зенита» с «Лацио», видно, что там играют совсем другие футболисты. Европейцы вообще чуть-чуть иначе устроены, в этом все дело.

– Но еще недавно у нас стабильно было несколько представителей в плей-офф, а сейчас за два года в весеннюю часть вышел только «Краснодар».

– Если честно, даже не знаю, в чем проблема.

  • ЦСКА занял последнее место в группе с загребским «Динамо», «Вольфсбергом» и «Фейеноордом».
  • В РПЛ команда идет на втором месте по итогам 19 туров.
  • 18-летний Карпов в текущем сезоне провел восемь матчей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига Европы ЦСКА Карпов Вадим
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1608893752
Интервью "Спорт-Экспресса" с самым слабым звеном ЦСКА... Зачем это???...
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серега кашин
1608894390
привыкли в рфпл пешком ходить
Ответить
petlyra
1608895664
Карпов бы лучше тренировался побольше, а не интервью раздавать. Молод еще. Да и не успевает...
Ответить
Fusballer
1608898432
Надо зарплату увеличить, чтобы забегали?
Ответить
knikos
1608899303
.."Если посмотреть гостевую игру Зенита ... "Мляааа , ты свои игры смотри !!!
Ответить
American-Patriot
1608904067
На пальмовом масле далеко не уедешь.
Ответить
хав_бек
1608906002
Ну, так пора прибавить во внутреннем чемпионате
Ответить
хав_бек
1608906105
Когда есть деньги - есть чем заняться, но не футболом, когда денег нет - футбол главное развлечение для футболиста.
Ответить
zigbert
1608914867
Тут дело не только в реализации. Результаты всех наших команд говорят сами за себя.
Ответить
Из Твери Леха
1612552610
Европейцы? А мы типа азиаты?
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