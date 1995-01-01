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    Карпов – о ЦСКА в ЛЕ: «В Европе скорости совсем отличаются от РПЛ, мы там не успеваем»

    Центральный защитник ЦСКА Вадим Карпов поделился мнением о причинах неудачного выступления команды в групповом этапе Лиги Европы.

    – Одно из основных направлений критики в адрес Гончаренко – провал в Лиге Европы. Как так получилось?

    – Если смотреть по матчам, то в некоторых из них у нас было превосходство над соперником, но подвела реализация. Плюс в Европе скорости совсем отличаются от РПЛ, мы там не успеваем. И свою роль сыграл календарь, матчи были через каждые три-четыре дня, постоянные перелеты, мало времени на восстановление.

    – Существует мнение, что ЛЕ для вас – второстепенный турнир.

    – Для нас было одинаково важно выступить хорошо и в чемпионате, и в ЛЕ. В РПЛ у нас пока получается, а в Европе результаты нас не устроили, конечно.

    – Вы сказали про разницу скоростей в еврокубках и РПЛ. Неужели так сильно уступаем в классе?

    – Если даже посмотреть на гостевую игру «Зенита» с «Лацио», видно, что там играют совсем другие футболисты. Европейцы вообще чуть-чуть иначе устроены, в этом все дело.

    – Но еще недавно у нас стабильно было несколько представителей в плей-офф, а сейчас за два года в весеннюю часть вышел только «Краснодар».

    – Если честно, даже не знаю, в чем проблема.

    • ЦСКА занял последнее место в группе с загребским «Динамо», «Вольфсбергом» и «Фейеноордом».
    • В РПЛ команда идет на втором месте по итогам 19 туров.
    • 18-летний Карпов в текущем сезоне провел восемь матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1696

      Fusballer 10 секунд назад

      Надо зарплату увеличить, чтобы забегали?

      0
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      Рейтинг: +329

      petlyra 46 минут назад

      Карпов бы лучше тренировался побольше, а не интервью раздавать. Молод еще. Да и не успевает...

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      Рейтинг: +5491

      серега кашин 1 час назад

      привыкли в рфпл пешком ходить

      0
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      Рейтинг: +19524

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Интервью "Спорт-Экспресса" с самым слабым звеном ЦСКА... Зачем это???...

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