Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Усман Мухаммед - статистика

Завершил карьеру
2 марта 1994 (32), Кадуна
#8 | Полузащитник
183 см | 76 кг
Нигерия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тамбов
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Тамбов
1 : 2
01.07.2020
Зенит
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Краснодар
0 : 0
02.12.2019
Тамбов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Тамбов
2 : 3
22.11.2019
Локомотив
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 2
09.11.2019
Тамбов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Сочи
1 : 2
02.11.2019
Тамбов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Тамбов
3 : 0
26.10.2019
Уфа
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Тамбов
1 : 2
19.10.2019
Урал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
2 : 1
05.10.2019
Тамбов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
2 : 0
28.09.2019
Тамбов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Тамбов
2 : 1
21.09.2019
Ростов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Тамбов
0 : 2
15.09.2019
ЦСКА
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
1 : 1
31.08.2019
Тамбов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Тамбов
0 : 2
24.08.2019
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Тамбов
0 : 2
17.08.2019
Краснодар
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Оренбург
2 : 2
10.08.2019
Тамбов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Локомотив
2 : 1
21.07.2019
Тамбов
1' - 25'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Зенит
2 : 1
14.07.2019
Тамбов
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
1
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
Вчера, 19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
Вчера, 19:32
1
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
Вчера, 19:22
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+