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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Тамбов
Сочи - Тамбов: обзор матча 02 ноября 2019
Сочи
02.11.2019, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Тамбов
44'
К. Нобоа
41'
М. Костюков
56'
Г. Мелкадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Тамбов
90'
+1
Желтая карточка
А. Килин
90'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
М. Костюков
87'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
В. Обухов
74'
Замена
Д. Кленкин
️️️️
Г. Мелкадзе
71'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
Замена
А. Бахтияров
️️️️
Н. Бурмистров
67'
Желтая карточка
Н. Калугин
64'
56'
ГОЛ! 1:2!
Г. Мелкадзе
Пас отдал
Г. Тетрашвили
Замена
Д. Полоз
️️️️
А. Померко
46'
ГОЛ! 1:1!
К. Нобоа
Пас отдал
А. Заболотный
44'
41'
ГОЛ! 0:1!
М. Костюков
Пас отдал
В. Обухов
Желтая карточка
И. Миладинович
33'
Желтая карточка
А. Померко
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Алексей Померко
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Тамбов
88
Гиорги Шелия
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
10
Никита Колдунов
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
Тамбов
1
Владимир Сугробов
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
8
Усман Мухаммед
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
4-2-1-2-1
35
Джанаев
30
Кудряшов
45
Миладинович
44
Калугин
32
Мевля
15
Цаллагов
20
Померко
16
Нобоа
77
Мостовой
18
Бурмистров
91
Заболотный
4-1-1-2-2
88
Шелия
22
Рыбин
55
Осипенко
58
Ойеволе
27
Грицаенко
18
Карасев
3
Тетрашвили
18
Килин
77
Костюков
77
Мелкадзе
13
Обухов
18
Бурмистров
17
Бахтияров
17
Бахтияров
18
Бурмистров
20
Померко
7
Полоз
7
Полоз
20
Померко
77
Костюков
80
Хосонов
80
Хосонов
77
Костюков
77
Мелкадзе
4
Кленкин
4
Кленкин
77
Мелкадзе
13
Обухов
9
Мамтов
9
Мамтов
13
Обухов
Остались в запасе
Сочи
Тамбов
12
Николай Заболотный
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
Главный тренер
Александр Точилин
15
Андрей Часовских
ЦФ
8
Усман Мухаммед
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
Остались в запасе
15
Андрей Часовских
ЦФ
8
Усман Мухаммед
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Сочи - Тамбов
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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