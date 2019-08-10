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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Тамбов
Оренбург - Тамбов: обзор матча 10 августа 2019
Оренбург
10.08.2019, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Тамбов
74'
Д. Фамейе
78'
Д. Фамейе
26'
С. Гогуа
68'
Х. Мамтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Тамбов
85'
Вторая желтая
В. Чуперка
ГОЛ! 2:2!
Д. Фамейе
Пас отдал
Д. Мишкич
78'
Желтая карточка
В. Шахов
75'
ГОЛ! 1:2!
Д. Фамейе
Пас отдал
А. Кулишев
74'
Замена
Д. Фамейе
️️️️
Р. Алвеш
70'
68'
ГОЛ! 0:2!
Х. Мамтов
Пас отдал
М. Костюков
68'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
М. Конате
46'
Замена
Бенито
️️️️
А. Килин
Замена
В. Афонин
️️️️
Н. Маляров
44'
34'
Желтая карточка
В. Чуперка
Замена
С. Козлов
️️️️
Э. Готлиб
34'
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Гогуа
Пас отдал
П. Карасев
12'
Замена
П. Карасев
️️️️
В. Кулик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Эдуард Готлиб
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Рикарду Алвеш
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Тамбов
88
Гиорги Шелия
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
8
Вадим Афонин
ОП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Тамбов
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Алексей Рыбин
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
88
Иван Маркелов
ЛВ
18
Павел Карасев
ОП
8
Усман Мухаммед
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
4-2-3-1
9
Руденко
32
Терехов
29
Шахов
3
Сиваков
5
Готлиб
7
Маляров
33
Мишкич
7
Чуканов
16
Алвеш
32
Кулишев
21
Деспотович
4-3-2-1
88
Шелия
55
Осипенко
30
Гогуа
58
Ойеволе
30
Таказов
92
Чуперка
55
Кулик
3
Тетрашвили
18
Килин
77
Костюков
13
Конате
5
Готлиб
6
Козлов
6
Козлов
5
Готлиб
7
Маляров
8
Афонин
8
Афонин
7
Маляров
16
Алвеш
7
Фамейе
7
Фамейе
16
Алвеш
18
Килин
22
Бенито
22
Бенито
18
Килин
55
Кулик
18
Карасев
18
Карасев
55
Кулик
13
Конате
9
Мамтов
9
Мамтов
13
Конате
Остались в запасе
Оренбург
Тамбов
8
Тимур Аюпов
ОП
56
Александр Довбня
ВР
Главный тренер
Владимир Федотов
8
Усман Мухаммед
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Алексей Рыбин
ПЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
88
Иван Маркелов
ЛВ
Остались в запасе
8
Тимур Аюпов
ОП
56
Александр Довбня
ВР
Остались в запасе
8
Усман Мухаммед
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Алексей Рыбин
ПЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
88
Иван Маркелов
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Оренбург - Тамбов
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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