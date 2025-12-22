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Кирилл Боженов
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Кирилл Боженов - новости
Завершил карьеру
7 декабря 2000 (25), Барнаул
#87 | Защитник
174 см
Россия
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Фото
Игрок, которого не взяли в «Спартак» из-за лудомании, нашел новую команду
24 августа
В РФС отреагировали на слова экс-защитника «Химок» о предложении поучаствовать в договорном матче
21 августа
2
Экс-защитника «Химок» не взяли в «Спартак» из-за игровой зависимости
21 августа
1
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
20 августа
Фото
Топ-10 самых дорогих свободных агентов из России
26 февраля
4
В России футболист играл под препаратами от лудомании
2025.12.22 16:29
4
Фото
«Пари НН» расторг контракт с игроком, занимавшим деньги на ставки
2025.07.15 18:28
1
Фото
«Пари НН» отправил во Вторую лигу игрока, у которого были проблемы из-за ставок
2025.02.19 12:42
3
РФС начал проверку ставок Боженова из «Пари НН»
2024.12.09 20:48
6
Специалист заявила, что игрок «Пари НН» неизлечимо болен лудоманией: «С долгами не рассчитаться – если только на органы себя продать»
2024.12.01 14:20
6
Юран отбирал смартфон у игрока «Пари НН», чтобы тот не делал ставки
2024.12.01 13:04
1
Боженов из «Пари НН» смог занять 4 миллиона рублей на ставки у серебряного призера ЧМ-2018
2024.12.01 01:56
Заявление «Пари НН» по Боженову, попавшемуся на ставках
2024.11.30 23:25
2
Футболист «Пари НН» взял деньги в долг и проиграл их на ставках: подробности
2024.11.30 21:12
6
6 футболистов пропустят 27-й тур РПЛ из-за дисквалификаций
2024.05.03 18:30
«Пари НН» интересуется защитниками «Спартака» и «Локомотива»
2023.05.30 15:55
1
Девять игроков «Химок» ищут себе новые клубы (Андрей Панков)
2023.01.09 16:11
5
«Химки» подтвердили еще пять трансферов
2022.07.14 20:38
2
«Химки» подтвердили подписание полноценного контракта с Мирзовым
2022.05.16 22:23
2
«Химки» арендовали защитника «Ростова» Боженова во второй раз за сезон
2022.02.22 19:58
Фото
«Ростов» объявил о возвращении Боженова из аренды в «Химках»
2021.12.18 14:27
«Спартак» опроверг интерес к защитнику «Ростова» Боженову
2021.12.14 22:58
3
«Спартак» интересуется защитником «Ростова» Боженовым
2021.12.14 19:49
20
Защитник «Ростова» Боженов может перейти в «Сочи»
2021.11.22 19:51
«Химки» арендовали Боженова у «Ростова»
2021.07.15 18:28
«Спартак» интересуется Боженовым. «Ростов» только в мае купил его
2021.07.03 09:56
8
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«Ростов» купил за 100 тысяч защитника «Химок» Боженова
2021.05.18 17:57
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Евгеньев – лучший в РПЛ по успешности отборов. Барриос и Богосавац – в топ-3
2021.04.02 12:53
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«Чемпионат»: защитник «Химок» Боженов зимой перейдет в «Ростов»
2020.10.16 00:19
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