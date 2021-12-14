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    «Спартак» опроверг интерес к защитнику «Ростова» Боженову

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику «Ростова» Кириллу Боженову, выступающему на правах аренды за «Химки».

    «Это неправда», – сказал Зеленов.

    • В мае этого года «Ростов» купил Боженова у «Химок» за 100 тысяч евро.
    • В июле подмосковный клуб вернул игрока на правах аренды.
    • В этом сезоне Боженов провел 13 матчей в РПЛ и Кубке России.
    • На его счету 5 матчей за Россию-U21.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    14.12.2021 22:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +537

      alefreddy 45 минут назад

      не стоит оно того

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      Рейтинг: +19189

      JTherry 1 час назад

      а ведь Боженов мог и поверить...)

      0
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