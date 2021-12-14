«Спартак» опроверг интерес к защитнику «Ростова» Боженову

не стоит оно того
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику «Ростова» Кириллу Боженову, выступающему на правах аренды за «Химки».
«Это неправда», – сказал Зеленов.
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику «Ростова» Кириллу Боженову, выступающему на правах аренды за «Химки».
«Это неправда», – сказал Зеленов.