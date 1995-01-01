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    «Спартак» интересуется защитником «Ростова» Боженовым

    «Спартак» рассматривает вариант с приобретением правого защитника «Ростова» Кирилла Боженова, выступающего на правах аренды за «Химки», сообщает «Чемпионат».

    Столичный клуб хочет расширить обойму защитников и интересуется 21-летним игроком.

    • В мае этого года «Ростов» купил Боженова у «Химок» за 100 тысяч евро.
    • В июле подмосковный клуб вернул игрока на правах аренды.
    • В этом сезоне Боженов провел 13 матчей в РПЛ и Кубке России.
    • На его счету 5 матчей за Россию-U21.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:49
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1085

      fhnv 2 минуты назад

      Жалко в чем то футболистов Спартака с таким руководством

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      Рейтинг: +48141

      MaxRnD 11 минут назад

      Там из защитников, кроме как на Баштуша, смотреть не на кого, и графа пропущенные это только подтверждает. Так что скорее очередной чёс

      0
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      Рейтинг: +1152

      aubergine 18 минут назад

      Пусть лучше поинтересуется поиском мозгов для федуна.

      3
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      Рейтинг: +1085

      fhnv > aubergine 1 минуту назад

      там запущенная стадия. Только ликвидация мозга поможет

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