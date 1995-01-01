«Спартак» интересуется защитником «Ростова» Боженовым

Жалко в чем то футболистов Спартака с таким руководством
«Спартак» рассматривает вариант с приобретением правого защитника «Ростова» Кирилла Боженова, выступающего на правах аренды за «Химки», сообщает «Чемпионат».
Столичный клуб хочет расширить обойму защитников и интересуется 21-летним игроком.
- В мае этого года «Ростов» купил Боженова у «Химок» за 100 тысяч евро.
- В июле подмосковный клуб вернул игрока на правах аренды.
- В этом сезоне Боженов провел 13 матчей в РПЛ и Кубке России.
- На его счету 5 матчей за Россию-U21.