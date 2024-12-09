РФС начал проверку ставок Боженова из «Пари НН»

Защитник «Пари НН» Кирилл Боженов стал объектом изучения РФС. Организация будет исследовать ставки игрока.

«Союз уже направил запросы в букмекерские конторы. Теперь они ждут ответ от БК.

Сейчас представителям РФС важно понять, ставил ли Боженов на футбол. Если нет, то у футбольного союза никаких вопросиков к игроку не будет (ибо регламентом другие ставки не запрещены)» – написал источник.

Суммарно Боженов назанимал на ставки 40-50 миллионов рублей, сообщил его экс-агент Антон Смирнов.

Боженов стоит 500 тысяч евро.

У него контракт до лета.

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