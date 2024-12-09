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    РФС начал проверку ставок Боженова из «Пари НН»

    Защитник «Пари НН» Кирилл Боженов стал объектом изучения РФС. Организация будет исследовать ставки игрока.

    «Союз уже направил запросы в букмекерские конторы. Теперь они ждут ответ от БК.

    Сейчас представителям РФС важно понять, ставил ли Боженов на футбол. Если нет, то у футбольного союза никаких вопросиков к игроку не будет (ибо регламентом другие ставки не запрещены)» – написал источник.

    • Суммарно Боженов назанимал на ставки 40-50 миллионов рублей, сообщил его экс-агент Антон Смирнов.
    • Боженов стоит 500 тысяч евро.
    • У него контракт до лета.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    09.12.2024 20:48
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    Комментарии (9)
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    Айболид
    1733767624
    Из Краснодара и Локомотива кого-нибудь тоже попроверяйте , особо тех , кто на ТБ в последних турах ставил .
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    ...уефан
    1733767858
    ...электро-током его! И лечить, и пытать...
    Ответить
    7:1
    1733768666
    есть ещё вариант, при котором он сможет выкрутиться. недавний прецедент в англии, там игрок ньюкасла получил 3 месяца дисквы всего-лишь, но есть одно НО: "Тонали избежал серьезного наказания, поскольку ставил только на победы «Ньюкасла»." https://bombardir.ru/news/731041 вряд ли этот неведомый боженов ставил так же.
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    Тинез Розоп
    1733769406
    Две игры Зенита и в отпуск. В десять раз зарплату подняли)))…
    Ответить
    Тинез Розоп
    1733769525
    Соболя проверьте…
    Ответить
    russkiisergei
    1733770659
    какой РФС смешной!!! им инфу про коррупцию в судейском корпусе дали, а они расследуют ставки игрока!!! вы серьезно??? а, ну да, его ж легче наказать и перевести тему!!!
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    BRO_football
    1733781631
    Во как! В таких делах РФС мастер! Сам направит запросы, сам всё расследует. А с коррупцией судей - мы не знаем, мы не можем, обращайтесь в следственные органы.
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