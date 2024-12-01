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    • Специалист заявила, что игрок «Пари НН» неизлечимо болен лудоманией: «С долгами не рассчитаться – если только на органы себя продать»

    Специалист заявила, что игрок «Пари НН» неизлечимо болен лудоманией: «С долгами не рассчитаться – если только на органы себя продать»

    Бывший юрист латераля «Пари НН» Кирилла Боженова Антон Смирнов поделился подробностями игровой зависимости у футболиста.

    «Я пытался устроить банкротство Боженову, обнулить долги. Хотя бы от процентов избавиться.

    Потому что нереально отдать. Это надо или застрелиться, или на органы себя продать. Ситуация достигла такого масштаба, что уже нереально рассчитаться.

    Мы специально сделали зарплату Кириллу в размере МРОТ. Остальное отдавали его папе.

    Мама Кирилла плакала. Жалела, что отпустили его в Егорьевск в академию «Мастер-Сатурн». Он там распоясался. Нанимали ему психиатра, психолога. Он поставил диагноз – дистанционно. Сказала, что Боженов неизлечимо болен, что можно только купировать болезнь.

    Боженов продолжает занимать у всех и вся. Люди, перестаньте ему давать в долг! А семья должна отвечать за свое воспитание сына. Дело может дойти до тюрьмы», – сказал Смирнов.

    Суммарно Боженов назанимал на ставки 40-50 миллионов рублей.

    • Боженов стоит 500 тысяч евро.
    • У него контракт до лета.
    • В сезоне РПЛ у Кирилла 14 матчей.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    01.12.2024 14:20
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    Комментарии (11)
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    Plyash
    1733053159
    Ну,что же,у вас в команде несчастные случаи были? Будут...
    Ответить
    The only one
    1733053776
    Ну почему неизлечимый. В Магадан лес валить. А если не поможет- тур за границу. В Казахстан в Шевченко на урановые рудники.
    Ответить
    acor94
    1733053846
    это не деньги для футболиста, за пару лет можно заработать
    Ответить
    NewLife
    1733053968
    В психушке вылечат, наверняка есть нужные лекарства.
    Ответить
    Интерес
    1733057116
    Занулит долги только баба с косой. Скорее убьют.
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