Юран отбирал смартфон у игрока «Пари НН», чтобы тот не делал ставки

Бывший юрист латераля «Пари НН» Кирилла Боженова Антон Смирнов рассказал, как клуб пытался бороться с лудоманией игрока.
По словам Смирнова, экс-тренер команды Сергей Юран отбирал у Боженова телефон, чтобы тот не делал ставки. Однако мера была непродолжительной и эффекта не имела.
Суммарно Боженов назанимал на ставки 40-50 миллионов рублей.
- Боженов стоит 500 тысяч евро.
- У него контракт до лета.
- В сезоне РПЛ у Кирилла 14 матчей.
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