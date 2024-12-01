Юран отбирал смартфон у игрока «Пари НН», чтобы тот не делал ставки

Бывший юрист латераля «Пари НН» Кирилла Боженова Антон Смирнов рассказал, как клуб пытался бороться с лудоманией игрока.

По словам Смирнова, экс-тренер команды Сергей Юран отбирал у Боженова телефон, чтобы тот не делал ставки. Однако мера была непродолжительной и эффекта не имела.

Суммарно Боженов назанимал на ставки 40-50 миллионов рублей.

Боженов стоит 500 тысяч евро.

У него контракт до лета.

В сезоне РПЛ у Кирилла 14 матчей.

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