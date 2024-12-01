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    • Юран отбирал смартфон у игрока «Пари НН», чтобы тот не делал ставки

    Юран отбирал смартфон у игрока «Пари НН», чтобы тот не делал ставки

    Бывший юрист латераля «Пари НН» Кирилла Боженова Антон Смирнов рассказал, как клуб пытался бороться с лудоманией игрока.

    По словам Смирнова, экс-тренер команды Сергей Юран отбирал у Боженова телефон, чтобы тот не делал ставки. Однако мера была непродолжительной и эффекта не имела.

    Суммарно Боженов назанимал на ставки 40-50 миллионов рублей.

    • Боженов стоит 500 тысяч евро.
    • У него контракт до лета.
    • В сезоне РПЛ у Кирилла 14 матчей.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    01.12.2024 13:04
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    Комментарии (2)
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    The only one
    1733051666
    Надо было пару раз в торец зарядить. Эффективнее было бы...
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    vvv123
    1733056019
    Баженов - это экс свиня чтоль? Если да, то и удивляться нечему. На проигрыш НН ставил.
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