Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кирилл Боженов - статистика

    #87 | Защитник
    Имя Кирилл
    Отчество Викторович
    Фамилия Боженов
    Команда Динамо Мх
    Состав Основной
    Родной город Барнаул
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 декабря 2000 (22 года)
    Рост 174
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Динамо Мх 0:0 Арсенал Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.11.2022 1' -70' Химки (Химки) 1:1
    (1:3)п    		 Пари НН (Нижний Новгород)
    18.10.2022 1' -90' Локомотив (Москва) 1:0 Химки (Химки)
    28.09.2022 61' -90' Химки (Химки) 0:5 Локомотив (Москва)
    • Читайте нас: 
    11