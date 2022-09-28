Кирилл Боженов - статистика
#87 | Защитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Боженов
|Команда
|Динамо Мх
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барнаул
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|174
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Боженов
|Команда
|Динамо Мх
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барнаул
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.11.2022
|1' -70'
|Химки (Химки)
|1:1
(1:3)п
|Пари НН (Нижний Новгород)
|18.10.2022
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Химки (Химки)
|28.09.2022
|61' -90'
|Химки (Химки)
|0:5
|Локомотив (Москва)