Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кирилл Боженов - статистика

Завершил карьеру
7 декабря 2000 (25), Барнаул
#87 | Защитник
174 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Челябинск
14
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Челябинск
1 : 2
14.06.2025
Машук-КМВ
1' - 60'
1'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Велес
2 : 1
08.06.2025
Челябинск
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
28.05.2025
Челябинск
1' - 64'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Челябинск
1 : 0
24.05.2025
Родина-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Челябинск
1 : 5
18.05.2025
Спартак К
1' - 74'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Волга
0 : 1
11.05.2025
Челябинск
1' - 90'
48'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Челябинск
2 : 1
04.05.2025
Кубань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Ленинградец
1 : 0
27.04.2025
Челябинск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Челябинск
3 : 1
23.04.2025
Велес
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Волгарь
0 : 0
19.04.2025
Челябинск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Челябинск
1 : 0
13.04.2025
Торпедо Миасс
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Родина-2
2 : 0
06.04.2025
Челябинск
1' - 66'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Спартак К
3 : 1
30.03.2025
Челябинск
67' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Челябинск
0 : 0
23.03.2025
Волга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Кубань
0 : 1
16.03.2025
Челябинск
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Челябинск
1 : 2
09.03.2025
Ленинградец
1' - 90'
84'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Машук-КМВ
1 : 2
02.03.2025
Челябинск
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
22:59
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
22:15
2
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
21:51
6
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
20:59
2
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
1
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+