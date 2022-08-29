Сидклей - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Сидклей
|Фамилия
|Феррейра
|Команда
|Куяба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Сидклей
|Фамилия
|Феррейра
|Команда
|Куяба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куяба
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|2:1
|Коритиба (Коритиба)
|11.11.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|3:0
|Куяба (Куяба)
|07.11.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Куяба (Куяба)
|02.10.2022
|1' -22'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|29.09.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|2:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|32'
|19.09.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:2
|Куяба (Куяба)
|10.09.2022
|1' -75'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|05.09.2022
|1' -72'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|29.08.2022
|72' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|22.08.2022
|46' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)