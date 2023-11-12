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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - ПАС Ламия
АЕК - ПАС Ламия: обзор матча 12 ноября 2023
АЕК
12.11.2023, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 11 тур
3 : 0
Завершен
ПАС Ламия
10'
Л. Гарсия
36'
С. Араухо
90+4'
П. Манталос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - ПАС Ламия
ГОЛ с пенальти! 3:0!
П. Манталос
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
К. Пападопулос
Желтая карточка
Д. Шиманьски
90'
+1
84'
Желтая карточка
S. Longo
83'
Замена
K. Tsilianidis
️️️️
В. Сливка
Замена
С. Пилиос
️️️️
М. Мохаммади
77'
73'
Замена
S. Longo
️️️️
Р. Мартинес
Замена
Э. Понсе
️️️️
Л. Гарсия
69'
Замена
Р. Писарро
️️️️
М. Гачинович
69'
Замена
С. Цубер
️️️️
С. Араухо
69'
Замена
П. Манталос
️️️️
Д. Сидибе
62'
Желтая карточка
М. Гачинович
61'
Желтая карточка
С. Араухо
52'
46'
Замена
З. Тошич
️️️️
Сидклей
46'
Замена
Ф. Цандарис
️️️️
С. Цилулис
ГОЛ! 2:0!
С. Араухо
Пас отдал
Д. Вида
36'
18'
Желтая карточка
Р. Мартинес
ГОЛ! 1:0!
Л. Гарсия
Пас отдал
С. Араухо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
21
Серхио Араухо
(К)
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
24
Педру Амарал
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
(К)
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
10
Карлитос
ЦП
21
Omar Santana
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
Главный тренер
Леонидас Воколос
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
20
Петрос Манталос
ЦП
7
Родолфо Писарро
АП
9
Том ван Верт
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
ПАС Ламия
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
8
Фанис Цандарис
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
12
Kosmas Tsilianidis
ЦФ
9
S. Longo
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
19
Flosard Malçi
ЦФ
4-2-2-2
23
Станкович
21
Вида
18
Калленс
5
Мохаммади
19
Сидибе
17
Элиассон
4
Шиманьски
25
Пинеда
8
Гачинович
21
Араухо
99
Гарсия
3-2-3-2
55
Кошелев
14
Пападопулос
5
2
Симон
17
Сидклей
24
Амарал
10
Карлитос
21
14
Сливка
23
Цилулис
11
Мартинес
5
Мохаммади
3
Пилиос
3
Пилиос
5
Мохаммади
21
Араухо
7
Цубер
7
Цубер
21
Араухо
19
Сидибе
20
Манталос
20
Манталос
19
Сидибе
8
Гачинович
7
Писарро
7
Писарро
8
Гачинович
99
Гарсия
9
Понсе
9
Понсе
99
Гарсия
23
Цилулис
8
Цандарис
8
Цандарис
23
Цилулис
17
Сидклей
18
Тошич
18
Тошич
17
Сидклей
14
Сливка
12
12
14
Сливка
11
Мартинес
9
9
11
Мартинес
Остались в запасе
АЕК
ПАС Ламия
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
19
Flosard Malçi
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
9
Том ван Верт
ЦФ
Остались в запасе
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
19
Flosard Malçi
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Леонидас Воколос
Статистика матча АЕК - ПАС Ламия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Tsetsilas, Greece
Стадион:
ОПАП Арена
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