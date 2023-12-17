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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Волос
ПАС Ламия - Волос: обзор матча 17 декабря 2023
ПАС Ламия
17.12.2023, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Волос
71'
Карлитос
56'
Х. Мануэль Гарсия
80'
М. Комба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - Волос
90'
+7
Желтая карточка
Г. Мигас
Замена
Р. Мартинес
️️️️
С. Цилулис
90'
+1
89'
Замена
А. Труй
️️️️
М. Комба
80'
ГОЛ! 1:2!
М. Комба
Пас отдал
Н. Алхо
Замена
К. Станко
️️️️
З. Тошич
80'
78'
Замена
М. Делетич
️️️️
П. Мораитис
ГОЛ! 1:1!
Карлитос
Пас отдал
Д. Симон
71'
Желтая карточка
В. Сливка
61'
Желтая карточка
К. Пападопулос
59'
56'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мануэль Гарсия
Пас отдал
Н. Алхо
Замена
S. Longo
️️️️
O. Santana
46'
44'
Желтая карточка
Н. Главчич
41'
Желтая карточка
А. Калогеропулос
Желтая карточка
A. Tzanetopoulos
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
(К)
ЦЗ
8
Фанис Цандарис
ЦП
21
Omar Santana
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
10
Карлитос
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
23
Сотирис Цилулис
ПВ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Волос
12
Ivan Kostić
ВР
16
Christos Shelis
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
22
Георгиос Мигас
ЦП
35
Неманья Главчич
ЦП
6
Тасос Цоканис
(К)
ЦП
8
Максимилиано Комба
ПВ
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
ПАС Ламия
1
Gergely Nagy
ВР
24
Педру Амарал
ЛЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
27
Калеб Станко
ОП
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
9
S. Longo
ЦФ
19
Flosard Malçi
ЦФ
Волос
23
Kalabukas Panagiotis
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
7
Милош Делетич
ПВ
92
Кентен Корнетт
ПВ
4-4-2
55
Кошелев
17
Сидклей
5
14
Пападопулос
2
Симон
8
Цандарис
14
Сливка
10
Карлитос
21
18
Тошич
23
Цилулис
4-3-1-2
12
17
Алхо
4
Асланидис
4
Калогеропулос
16
22
Мигас
35
Главчич
6
Цоканис
8
Комба
45
Мораитис
11
Гарсия
18
Тошич
27
Станко
27
Станко
18
Тошич
23
Цилулис
11
Мартинес
11
Мартинес
23
Цилулис
21
9
9
21
8
Комба
22
Труй
22
Труй
8
Комба
45
Мораитис
7
Делетич
7
Делетич
45
Мораитис
Остались в запасе
ПАС Ламия
Волос
1
Gergely Nagy
ВР
24
Педру Амарал
ЛЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
19
Flosard Malçi
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
23
Kalabukas Panagiotis
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
17
Ахмет Энгин
ЛВ
92
Кентен Корнетт
ПВ
Главный тренер
Константинос Брацос
Остались в запасе
1
Gergely Nagy
ВР
24
Педру Амарал
ЛЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
19
Flosard Malçi
ЦФ
Остались в запасе
23
Kalabukas Panagiotis
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
17
Ахмет Энгин
ЛВ
92
Кентен Корнетт
ПВ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Главный тренер
Константинос Брацос
Статистика матча ПАС Ламия - Волос
3
3
Всего ударов по воротам
2
3
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
0
1
Нарушения
7
14
Офсайды
0
1
Количество передач
234
99
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
47
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
0
2
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Главный судья:
Ioannis Papadopoulos, Greece
Стадион:
Dimotiko Athlitiko Kentro Lamias, Lamia
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