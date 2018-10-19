Клеман Депрес - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Клеман
|Фамилия
|Депрес
|Команда
|Ним
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ним
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Клеман
|Фамилия
|Депрес
|Команда
|Ним
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ним
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ним
|9
|4
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.01.2019
|1' -90'
|Ним (Ним)
|3:1
|Анжер (Анжер)
|31' 49'
|19.01.2019
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|0:1
|Тулуза (Тулуза)
|16.01.2019
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|1:0
|Нант (Нант)
|86'
|16.12.2018
|81' -90'
|Ним (Ним)
|2:3
|Лилль (Лилль)
|90'
|01.12.2018
|1' -64'
|Ним (Ним)
|3:0
|Амьен (Амьен)
|24.11.2018
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|0:1
|Ним (Ним)
|10.11.2018
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|03.11.2018
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:4
|Ним (Ним)
|26.10.2018
|89' -90'
|Ним (Ним)
|1:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|19.10.2018
|1' -90'
|Лион (Лион)
|2:0
|Ним (Ним)
|06.10.2018
|1' -90'
|Ним (Ним)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|30.09.2018
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|3:0
|Ним (Ним)
|26.09.2018
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|0:0
|Генгам (Генгам)
|21.09.2018
|75' -90'
|Монако (Монако)
|1:1
|Ним (Ним)
|16.09.2018
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|3:3
|Ним (Ним)
|01.09.2018
|66' -90'
|Ним (Ним)
|2:4
|ПСЖ (Париж)
|25.08.2018
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|1:0
|Ним (Ним)
|19.08.2018
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|3:1
|Марсель (Марсель)
|11.08.2018
|75' -90'
|Анжер (Анжер)
|3:4
|Ним (Ним)
|77'