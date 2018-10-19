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    Клеман Депрес - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Клеман
    Фамилия Депрес
    Команда Ним
    Состав Основной
    Родной город Ним
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 ноября 1994 (28 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ним 9 4 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.01.2019 1' -90' Ним (Ним) 3:1 Анжер (Анжер)
    31' 49'
    19.01.2019 Был в запасе Ним (Ним) 0:1 Тулуза (Тулуза)
    16.01.2019 Был в запасе Ним (Ним) 1:0 Нант (Нант)
    86'
    16.12.2018 81' -90' Ним (Ним) 2:3 Лилль (Лилль)
    90'
    01.12.2018 1' -64' Ним (Ним) 3:0 Амьен (Амьен)
    24.11.2018 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 0:1 Ним (Ним)
    10.11.2018 Был в запасе Ним (Ним) 0:1 Ницца (Ницца)
    03.11.2018 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:4 Ним (Ним)
    26.10.2018 89' -90' Ним (Ним) 1:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    19.10.2018 1' -90' Лион (Лион) 2:0 Ним (Ним)
    06.10.2018 1' -90' Ним (Ним) 0:0 Реймс (Реймс)
    30.09.2018 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 3:0 Ним (Ним)
    26.09.2018 Был в запасе Ним (Ним) 0:0 Генгам (Генгам)
    21.09.2018 75' -90' Монако (Монако) 1:1 Ним (Ним)
    16.09.2018 Был в запасе Бордо (Бордо) 3:3 Ним (Ним)
    01.09.2018 66' -90' Ним (Ним) 2:4 ПСЖ (Париж)
    25.08.2018 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 1:0 Ним (Ним)
    19.08.2018 Был в запасе Ним (Ним) 3:1 Марсель (Марсель)
    11.08.2018 75' -90' Анжер (Анжер) 3:4 Ним (Ним)
    77'
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