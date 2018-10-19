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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Ним
Лион - Ним: обзор матча 19 октября 2018
Лион
19.10.2018, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 10 тур
2 : 0
Завершен
Ним
24'
М. Дембеле
90'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Ним
ГОЛ! 2:0!
М. Депай
90'
Желтая карточка
П. Шейх
34'
32'
Желтая карточка
А. Бриансон
ГОЛ! 1:0!
М. Дембеле
Пас отдал
Марсело
24'
17'
Желтая карточка
Ф. Харек
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
22
Танги Н'Домбеле
ВР
21
Маршал
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
21
Фетхи Харек
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
25
Тео Валь
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
9
Клеман Депрес
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
15
Ленни Пинто
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
20
Рено Рипар
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
4-2-1-2
1
Лопеш
23
Менди
64
Денайе
6
Марсело
21
Маршал
10
Ауа
24
Шейх
11
Терье
9
Дембеле
10
Депай
4-3-2-1
13
Бернардони
22
Алакуш
23
Бриансон
21
Харек
27
Мауасса
25
Валь
10
Саванье
14
Бобишон
9
Тиуб
99
Буанга
9
Депрес
Остались в запасе
Лион
Ним
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
15
Ленни Пинто
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Карлос Висенс
20
Рено Рипар
ПВ
3
Флориан Мигель
ЛЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
17
Умут Бозок
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
15
Ленни Пинто
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Остались в запасе
20
Рено Рипар
ПВ
3
Флориан Мигель
ЛЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
17
Умут Бозок
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Паскаль Планк
Статистика матча Лион - Ним
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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