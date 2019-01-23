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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Анжер
Ним - Анжер: обзор матча 23 января 2019
Ним
23.01.2019, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 20 тур
3 : 1
Завершен
Анжер
31'
К. Депрес
34'
Л. Ландре
49'
К. Депрес
90+3'
С. Баокен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Анжер
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Баокен
Желтая карточка
А. Бриансон
90'
+2
58'
Желтая карточка
Ф. Тайт
ГОЛ! 3:0!
К. Депрес
Пас отдал
Р. Рипар
49'
42'
Желтая карточка
А. Бамба
ГОЛ! 2:0!
Л. Ландре
Пас отдал
Т. Саванье
34'
ГОЛ! 1:0!
К. Депрес
Пас отдал
С. Тиуб
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
9
Клеман Депрес
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
21
Фетхи Харек
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
25
Тео Валь
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Анжер
1
Закари Буше
ВР
6
Томас Мангани
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
4-3-2-1
13
Бернардони
27
Мауасса
4
Ландре
23
Бриансон
22
Алакуш
14
Бобишон
10
Саванье
4
Ферри
20
Рипар
9
Тиуб
9
Депрес
4-1-3-1-1
16
Бутель
25
Бамба
4
Павлович
29
Томас
15
Мансе
7
Сантамария
10
Фульини
17
Ндойе
15
Капелле
29
Тайт
9
Лопес
Остались в запасе
Ним
Анжер
99
Денис Буанга
ЛВ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
21
Фетхи Харек
ЦЗ
25
Тео Валь
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
1
Закари Буше
ВР
6
Томас Мангани
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
99
Денис Буанга
ЛВ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
21
Фетхи Харек
ЦЗ
25
Тео Валь
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Остались в запасе
1
Закари Буше
ВР
6
Томас Мангани
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Ним - Анжер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Стад де Костьере
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