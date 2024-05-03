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Вади Дегла
Даниэль Мишкич
Новости
€ 600 тыс
Даниэль Мишкич - новости
Вади Дегла
11 октября 1993 (32)
#33 | Полузащитник
183 см
Хорватия
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Трансферы
6 футболистов пропустят 27-й тур РПЛ из-за дисквалификаций
2024.05.03 18:30
Видео
Свинов отбил пенальти в матче «Урал» – «Спартак»
2023.08.11 18:25
Мишкич остался в «Урале», несмотря на предложения из Европы
2023.07.26 19:56
1
Фото
Опубликована сборная 29-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.05.29 11:23
3
Три европейских клуба претендуют на Мишкича из «Урала»
2022.12.22 11:04
«Один из лучших игроков в мире». Мишкич – о Ловрене
2022.12.10 04:41
2
«После победы над Бразилией я плакал. Мы сможем выиграть у Аргентины». Мишкич из «Оренбурга» – о сборной Хорватии
2022.12.10 02:52
Мишкич из «Урала» перенесет операцию. У него перелом лицевой кости и сотрясение мозга
2022.11.07 08:08
3
Мишкич: «Не вижу помех для матча Россия – Хорватия»
2022.09.16 10:32
Агент Мишкича: «У Даниэля много предложений, но его приоритет – остаться в России»
2022.05.06 09:13
Мишкич: «После победы Хорватии на Россией прикалывался над одноклубниками. Поставил на аватарку хорватский флаг»
2022.01.26 14:23
2
Фото
Экс-игрок «Оренбурга» Мишкич перешел в «Урал»
2020.08.13 16:17
2
Ойеволе, Обухов, Мелкадзе – в старте «Тамбова» на матч с «Оренбургом»; Алвеш, Мишкич, Рогич сыграют у гостей
2019.12.07 12:58
Фернандеш, Уткин, Ари – в старте «Краснодара» на матч с «Оренбургом»; Мишкич, Аюпов, Алвеш сыграют у гостей
2019.10.27 18:15
3
Кутепов, Мельгарехо, Понсе – в основе «Спартака» на матч с «Оренбургом»; Малых, Аюпов, Мишкич сыграют у гостей
2019.09.29 15:35
13
Думбия, Исмаэл, Балай сыграют у «Ахмата» с первых минут; Попович, Мишкич, Деспотович выйдут у «Оренбурга»
2018.09.22 17:58
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