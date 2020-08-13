Экс-игрок «Оренбурга» Мишкич перешел в «Урал»

«Урал» подписал контракт с полузащитником Даниэлем Мишкичем.
Хорват ранее выступал за «Оренбург». В новой команде он будет играть под 19-м номером.
В активе Мишкича 49 матчей в РПЛ.
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— ФК Урал (@FCURAL) August 13, 2020
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«Урал» подписал контракт с полузащитником Даниэлем Мишкичем.
Хорват ранее выступал за «Оренбург». В новой команде он будет играть под 19-м номером.
В активе Мишкича 49 матчей в РПЛ.
twit text
— ФК Урал (@FCURAL) August 13, 2020