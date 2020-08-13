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    Экс-игрок «Оренбурга» Мишкич перешел в «Урал»

    «Урал» подписал контракт с полузащитником Даниэлем Мишкичем.

    Хорват ранее выступал за «Оренбург». В новой команде он будет играть под 19-м номером.

    В активе Мишкича 49 матчей в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Урала»

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