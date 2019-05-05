Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эллис Харрисон - статистика

Завершил карьеру
29 января 1994 (32), Ньюпорт
#10 | Нападающий
180 см
Уэльс
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ипсвич Таун
9
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Ипсвич Таун
3 : 2
05.05.2019
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Бристоль Сити
1 : 1
12.03.2019
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
13.02.2019
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Норвич Сити
3 : 0
10.02.2019
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
02.02.2019
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
12.01.2019
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ипсвич Таун
2 : 3
01.01.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Мидлсбро
2 : 0
29.12.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 0
26.12.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
22.12.2018
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
38'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Сток Сити
2 : 0
08.12.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ипсвич Таун
2 : 3
28.11.2018
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
22.09.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
18.09.2018
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Халл Сити
2 : 0
15.09.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
02.09.2018
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
25.08.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
14'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Дерби Каунти
2 : 0
21.08.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
18.08.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ротерхэм
1 : 0
11.08.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
04.08.2018
Блэкберн
1' - 90'
35'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
ФотоТолько у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
1
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
1
Экс-тренер «Ростова» отреагировал на назначение Кириченко
17:16
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
2
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
2
ВидеоСафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
2
19-летний Ямаль: «Я уже не первый год играю на уровне обладателя «Золотого мяча»
16:16
4
Генич объяснил, почему «Спартак» не стал возвращать Дзюбу
15:58
3
Заявление «Ростова» о назначении Кириченко
15:47
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+