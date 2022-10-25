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Гоча Гогричиани
Новости
Гоча Гогричиани - новости
Завершил карьеру
5 мая 2000 (26)
#97 | Полузащитник
175 см | 62 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Подруга Гогричиани рассказала, как проходит внутреннее расследование «Балтики» по факту избиения
2022.10.25 12:00
1
Подруга Гогричиани сообщила, что футболист возместил ей причиненный ущерб
2022.10.25 11:42
4
Подруга Гогричиани забрала заявление из полиции: «Я спасла его, потому что не «зверь»
2022.10.25 10:58
3
Отстраненный Гогричиани забил за дубль «Балтики». Девушка обвинила игрока в избиении
2022.10.15 21:12
Подруга Гогричиани: «Гоча извиняется и умоляет забрать заявление. Говорит, что повесится, если не сможет играть»
2022.10.13 18:59
6
Григорян: «Гогричиани поступил как скот. Но поверьте, девушка не ангел»
2022.10.10 18:32
1
Губерниев прокомментировал слова Быстрова. Тот предположил, что девушка Гогричиани заслужила рукоприкладство
2022.10.09 09:41
2
«Не представляю, как после такого люди сядут с ним в один эфир». Комментатор Андронов – о Быстрове
2022.10.07 20:43
3
Экс-девушка Гогричиани: «Отец Гочи добьется того, что я не буду забирать заявление, чтобы спасти его сына от тюрьмы»
2022.10.07 17:34
2
«Неадекватный человек». Бывшая девушка Гогричиани отреагировала на слова Быстрова о своем избиении
2022.10.07 15:43
3
«Заслужила, может». Быстров – об избиении Гогричиани своей девушки
2022.10.07 13:50
3
Подруга Гогричиани ответила на обвинения отца футболиста во лжи: «Есть кровь и свидетели»
2022.10.07 12:29
«Есть записанные на диктофон факты». Отец Гогричиани пообещал доказательства неадекватного поведения бывшей девушки сына
2022.10.06 21:10
«Как так можно врать на всю страну?». Отец Гогричиани – об обвинениях со стороны бывшей девушки сына
2022.10.06 19:46
Подруга Гогричиани: «Пыталась поговорить с Гочей об очередном поиске баб. Он меня избил»
2022.10.06 18:57
2
Гогричиани подаст в суд на бывшую девушку, обвинившую его в избиении
2022.10.06 18:24
Бывшая девушка Гогричиани рассказала о требованиях к избившему ее футболисту
2022.10.06 17:53
2
Полиция Калининграда начала проверку данных об избиении девушки игрока «Балтики» Гогричиани
2022.10.06 17:46
Стало известно, какой срок грозит Гогричиани за избиение бывшей девушки
2022.10.06 17:23
Стало известно, из-за чего Гогричиани избил свою бывшую девушку
2022.10.06 16:57
3
«Балтика» отстранила Гогричиани от тренировок. Бывшая девушка обвинила игрока в избиениях
2022.10.06 15:27
1
В «Балтике» отреагировали на новость, что Гогричиани избивал свою девушку
2022.10.06 12:44
Фото
Футболист «Балтики» избил свою девушку
2022.10.06 12:20
9
Фото
«Балтика» подписала форварда ЦСКА
2022.07.03 16:38
ЦСКА отдал Гогричиани в аренду «Акрону»
2020.08.20 22:17
3
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Четыре игрока «Динамо» и три футболиста ЦСКА – в символической сборной молодeжного первенства России-2019/20 по версии Transfermarkt
2020.07.17 17:34
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20-летний игрок «Ростова» Гогричиани перешел в ЦСКА
2020.06.24 12:27
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