Стало известно, какой срок грозит Гогричиани за избиение бывшей девушки

Адвокат Александр Добровинский рассказал, какой срок грозит футболисту «Балтики» Гоче Гогричиани за избиение бывшей девушки Кристины Куддус.

Куддус обвинила Гогричиани в домашнем насилии.

Она рассказала об избиениях.

«Балтика» отстранила игрока от тренировок на время расследования.

«Несколько лет назад я представлял одну даму, у которой увечья после побоев были аналогичные. И когда на суде я спросил: «Как вы могли так поступить, посмотрите на нее – хрупкая миниатюрная девушка, а вы крупный мужчина под 2 метра ростом?!» И он ответил совершенно чудовищно: довела.

По собственному опыту знаю, что некоторые женщины, действительно, способны на многое, но сила мужчины как раз в том, чтобы встать уйти, если дальше терпеть невозможно, но никак не применять силу, поскольку, женщина априори слабее. И это относится не только к женщинам, но и к животным, детям — ко всем, кто слабее и не сможет ответить равнозначно.

Что же касается наказания, то здесь однозначно статья 116 УК РФ, которая может повлечь за собой до 2 лет лишения свободы. Такое, конечно, оставлять нельзя, потому что это зверство», — сказал Добровинский.