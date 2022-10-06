Стало известно, какой срок грозит Гогричиани за избиение бывшей девушки

повезло ему только в одном: что не женился. так бы она половину имущества у него отняла бы, наверняка, а теперь получит лям-другой за ущерб здоровью, промотает за месяц, и всё)
Адвокат Александр Добровинский рассказал, какой срок грозит футболисту «Балтики» Гоче Гогричиани за избиение бывшей девушки Кристины Куддус.
- Куддус обвинила Гогричиани в домашнем насилии.
- Она рассказала об избиениях.
- «Балтика» отстранила игрока от тренировок на время расследования.
«Несколько лет назад я представлял одну даму, у которой увечья после побоев были аналогичные. И когда на суде я спросил: «Как вы могли так поступить, посмотрите на нее – хрупкая миниатюрная девушка, а вы крупный мужчина под 2 метра ростом?!» И он ответил совершенно чудовищно: довела.
По собственному опыту знаю, что некоторые женщины, действительно, способны на многое, но сила мужчины как раз в том, чтобы встать уйти, если дальше терпеть невозможно, но никак не применять силу, поскольку, женщина априори слабее. И это относится не только к женщинам, но и к животным, детям — ко всем, кто слабее и не сможет ответить равнозначно.
Что же касается наказания, то здесь однозначно статья 116 УК РФ, которая может повлечь за собой до 2 лет лишения свободы. Такое, конечно, оставлять нельзя, потому что это зверство», — сказал Добровинский.