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    Стало известно, какой срок грозит Гогричиани за избиение бывшей девушки

    Адвокат Александр Добровинский рассказал, какой срок грозит футболисту «Балтики» Гоче Гогричиани за избиение бывшей девушки Кристины Куддус.

    • Куддус обвинила Гогричиани в домашнем насилии.
    • Она рассказала об избиениях.
    • «Балтика» отстранила игрока от тренировок на время расследования.

    «Несколько лет назад я представлял одну даму, у которой увечья после побоев были аналогичные. И когда на суде я спросил: «Как вы могли так поступить, посмотрите на нее – хрупкая миниатюрная девушка, а вы крупный мужчина под 2 метра ростом?!» И он ответил совершенно чудовищно: довела.

    По собственному опыту знаю, что некоторые женщины, действительно, способны на многое, но сила мужчины как раз в том, чтобы встать уйти, если дальше терпеть невозможно, но никак не применять силу, поскольку, женщина априори слабее. И это относится не только к женщинам, но и к животным, детям — ко всем, кто слабее и не сможет ответить равнозначно.

    Что же касается наказания, то здесь однозначно статья 116 УК РФ, которая может повлечь за собой до 2 лет лишения свободы. Такое, конечно, оставлять нельзя, потому что это зверство», — сказал Добровинский.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2355

      fakeid 12 минут назад

      повезло ему только в одном: что не женился. так бы она половину имущества у него отняла бы, наверняка, а теперь получит лям-другой за ущерб здоровью, промотает за месяц, и всё)

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      Рейтинг: +2161

      serglider 17 минут назад

      Бред сивой кобылы! Сотряса, переломов нет? Однозначно "легкие телесные" - до 15 суток административки! А то и пшик или условка "за примирением сторон"))) Насчет "встать мужчине и уйти" сейчас дураков нет! Никто ей хату, тачку и прочую недешевую лабуду не отдаст! Пусть сама пойдет и попробует заработать все, своим горбом. И да, что мешало ей, самой, "встать и уйти", а не терпеть побои? Тогда пришлось бы самой вкалывать и зарабатывать деньги))) а я так понимаю, у девушки, кроме как раздвигать ноги другие таланты напрочь отсутствуют, а работать кассиром в Пятерочке она не желает?

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      Рейтинг: +10269

      R_a_i_n 30 минут назад

      Эх бабы...

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