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    В «Балтике» отреагировали на новость, что Гогричиани избивал свою девушку

    Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал скандал с участием форварда Гочи Гогричиани.

    • Футболиста обвинили в домашнем насилии.
    • Его бывшая девушка Кристина Куддус рассказала об избиениях.

    «Мы проводим внутреннее расследование. Пока у нас не будет неопровержимых фактов, мы с какими-то официальными заявлениями выступать не будем.

    Как только будут понятны какие-то итоги, выступим с заявлением», – сказал Волженкин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5027

      Enter2006 43 минуты назад

      Какое нахрен "внутреннее расследование", это - уголовка! Надеюсь у девушки хватило ума вызвать полицию и снять побои для фиксации в травмпункте.

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      Рейтинг: +167

      Теркчанин 2 часа назад

      значит не мужчина,как можно избивать слабую женщину?

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