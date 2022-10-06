В «Балтике» отреагировали на новость, что Гогричиани избивал свою девушку

Какое нахрен "внутреннее расследование", это - уголовка! Надеюсь у девушки хватило ума вызвать полицию и снять побои для фиксации в травмпункте.
Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал скандал с участием форварда Гочи Гогричиани.
- Футболиста обвинили в домашнем насилии.
- Его бывшая девушка Кристина Куддус рассказала об избиениях.
«Мы проводим внутреннее расследование. Пока у нас не будет неопровержимых фактов, мы с какими-то официальными заявлениями выступать не будем.
Как только будут понятны какие-то итоги, выступим с заявлением», – сказал Волженкин.