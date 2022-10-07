«Неадекватный человек». Бывшая девушка Гогричиани отреагировала на слова Быстрова о своем избиении

не, ну тут с ней трудно не согласиться, реально неадекват. как из спартака вернулся - разучился разговаривать человеческим языком, одни визги. когда в студии сидит - визжит и визжит без остановки. я бы эту скотину на пушечный выстрел к эфиру не подпускал.
Кристина Куддус, бывшая девушка форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, прокомментировала заявление Владимира Быстрова о своем избиении.
Быстров предположил, что Куддус заслужила то, что с ней произошло.
«Зачем комментировать слова неадекватного человека? Видимо, Быстров тоже позволяет себе применять физическую силу в отношении женщин», – сказала Куддус.
- «Балтика» отстранила Гогричиани от тренировок на время расследования.
- Полиция Калининграда начала проверку.