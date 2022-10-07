«Неадекватный человек». Бывшая девушка Гогричиани отреагировала на слова Быстрова о своем избиении

Кристина Куддус, бывшая девушка форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, прокомментировала заявление Владимира Быстрова о своем избиении.

Быстров предположил, что Куддус заслужила то, что с ней произошло.

«Зачем комментировать слова неадекватного человека? Видимо, Быстров тоже позволяет себе применять физическую силу в отношении женщин», – сказала Куддус.