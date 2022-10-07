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    «Неадекватный человек». Бывшая девушка Гогричиани отреагировала на слова Быстрова о своем избиении

    Кристина Куддус, бывшая девушка форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, прокомментировала заявление Владимира Быстрова о своем избиении.

    Быстров предположил, что Куддус заслужила то, что с ней произошло.

    «Зачем комментировать слова неадекватного человека? Видимо, Быстров тоже позволяет себе применять физическую силу в отношении женщин», – сказала Куддус.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2391

      fakeid 1 час назад

      не, ну тут с ней трудно не согласиться, реально неадекват. как из спартака вернулся - разучился разговаривать человеческим языком, одни визги. когда в студии сидит - визжит и визжит без остановки. я бы эту скотину на пушечный выстрел к эфиру не подпускал.

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      Рейтинг: +5844

      subbotaspartak 1 час назад

      А Быстрову Матч ТВ мало, В сплетни шоу захотелось? Пусть менты разбираются

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      Рейтинг: +726

      Solist345345 1 час назад

      Ну всё, новая звезда дома-2 появилась. Сейчас на ток-шоу начнут приглашать.

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      Рейтинг: +11712

      Алексей З 1 час назад

      Да зачем вообще это надо комментировать ?
      Иди с побоями в МВД и там примут решение.
      Херли здесь фото выкладывать, мы не судья...

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