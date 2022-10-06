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    Гогричиани подаст в суд на бывшую девушку, обвинившую его в избиении

    Бывший футболист сборной Грузии Гоча Гогричиани‑старший заявил, что его сын подаст в суд на бывшую девушку Кристину Куддус, обвинившую игрока «Балтики» в избиении.

    • Куддус обвинила Гогричиани в домашнем насилии и рассказала об избиениях.
    • «Балтика» отстранила игрока от тренировок на время расследования.
    • Полиция Калининграда начала проверку.

    «Будет ли Гоча подавать заявление в суд? Обязательно. Как я знаю, Гочу уже вызывали. Руководство тоже заинтересовано этим вопросом. Плохо, что эта ситуация затянулась и я узнал об этом так поздно.

    Сын объяснил ситуацию, рассказал про то, как были постоянные ссоры, крики, вопли. Но ничего подобного из того, что она говорит, не было. Никакой драки не было.

    Перед тем, как поехать в Москву, она пришла к нему в гостиницу. На видеокамерах это все зафиксировано. Единственное, что пострадало, это ее телефон. Она сначала сломала телефон Гочи, он в ответ разбил второй. В данной ситуации пострадал телефон. При чем здесь она?» – сказал Гогричиани‑старший.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +464

      Снег 1 час назад

      Всегда поражался: футболисты, где вы таких дур ищите и зачем? Тарасов, Смолов, Мамаев и ещё тысяча м...ков - вроде парни нормальные... Или сами до умных девчонок " не дотягиваете?"...

      1
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      Рейтинг: +2064

      моэм 1 час назад

      Получается любая баба одним только заявлением может лишить игрока права на простую тренировку ? ...а несильно ли Балтика обтолерастилась ?

      1
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      Рейтинг: +2364

      fakeid 1 час назад

      бабу на полиграф, в таком случае. но чёт с трудом верится, что она так расстроилась из-за телефона, что с разбегу прыгнула лицом в стену.

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