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    Подруга Гогричиани ответила на обвинения отца футболиста во лжи: «Есть кровь и свидетели»

    Кристина Куддус, бывшая девушка футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани, прокомментировала слова отца футболиста о ложных обвинениях в адрес его сына.

    • Куддус обвинила Гогричиани в домашнем насилии и рассказала об избиениях.
    • «Балтика» отстранила игрока от тренировок на время расследования.
    • Полиция Калининграда начала проверку.

    «Я в категорическом возмущении и шоке! Что зафиксировано – так это побои и два заявления в полицию. Есть фото, видео, кровь, свидетели...

    Я приехала 29-го числа в Калининград , вернулась после операции. Получается, шум был 29-го числа? Вам не кажется, что немного не сходится? Он приехал с выезда и я подошла к нему спокойно, села на край кровати, со словами «нам надо поговорить», – сказала Куддус.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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