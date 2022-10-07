Подруга Гогричиани ответила на обвинения отца футболиста во лжи: «Есть кровь и свидетели»

Кристина Куддус, бывшая девушка футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани, прокомментировала слова отца футболиста о ложных обвинениях в адрес его сына.

Куддус обвинила Гогричиани в домашнем насилии и рассказала об избиениях.

«Балтика» отстранила игрока от тренировок на время расследования.

Полиция Калининграда начала проверку.

«Я в категорическом возмущении и шоке! Что зафиксировано – так это побои и два заявления в полицию. Есть фото, видео, кровь, свидетели...

Я приехала 29-го числа в Калининград , вернулась после операции. Получается, шум был 29-го числа? Вам не кажется, что немного не сходится? Он приехал с выезда и я подошла к нему спокойно, села на край кровати, со словами «нам надо поговорить», – сказала Куддус.