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    Подруга Гогричиани: «Пыталась поговорить с Гочей об очередном поиске баб. Он меня избил»

    Кристина Куддус, бывшая девушка футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани, рассказала о причинах конфликта с игроком.

    • Куддус обвинила Гогричиани в домашнем насилии и рассказала об избиениях.
    • «Балтика» отстранила игрока от тренировок на время расследования.
    • Полиция Калининграда начала проверку.

    — Из-за чего у вас с Гочей произошел конфликт?

    — Изначально я пыталась поговорить с Гочей об очередном поиске баб с его стороны. Я нашла переписки Гочи с разными женщинами. Это пресекалось не раз, и я говорила, что уйду, что мне это не нужно.

    Давно хотела поднять эту тему. Но у Гочи была игра на выезде, поэтому не решилась его побеспокоить. Не хотела, чтобы наши с ним отношения отражались на его карьере. Спокойно его проводила, приготовила ему конкретное питание и отправила на выезд.

    Потом Гоча вернулся домой. Мы попытались спокойно поговорить. С этого все и началось. Вспыхнул конфликт, он сразу перешел на повышенный тон. Сначала толкнул меня со всей силы ногой в телевизор, потом в вазу. После этого избил меня.

    Я вызвала полицию. Она взяла объяснения и уехала. Даже не забрала Гочу в участок! При том, что я на скорой поехала в больницу,

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1199

      Hoahin 11 минут назад

      Что можно ожидать от человека по имени Гоча Гогичиани?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6671

      sochi-2013 37 минут назад

      Гоча Гогричиани (родился 12 августа 1964 г.) - тренер по футболу Грузии , бывший игрок. ... 2007, ФК Жемчужина- A Сочи
      )) Прочитал заголовок и охренел ))

      0
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      Рейтинг: +17335

      Cleaner 59 минут назад

      Бьет - значит любит. Радоваться должна!

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      Рейтинг: +11001

      alex1951 1 час назад

      Такие нужны на Украине....Он даст там жару,боец.....
      а пока ,,тренруйся на кошечках,, (Бриллиантовая рука).....)))

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      Рейтинг: +2364

      fakeid > alex1951 4 минуты назад

      операция ы.

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      Рейтинг: +6048

      Беспонтий > alex1951 12 секунд назад

      "Операция «Ы»
      - Тренируйся лучше.. на кошках.

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      Рейтинг: +723

      Solist345345 1 час назад

      Для того, чтобы наказать правонарушителя, достаточно заявить в полицию. А то, что делает эта "девушка", это дешёвый пиар и жажда наживы. Хотя я ни в коем случае не защищаю Гогричиани, если действо имело быть.

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      Рейтинг: +17966

      DVOK68 1 час назад

      "Мужик".

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