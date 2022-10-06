Подруга Гогричиани: «Пыталась поговорить с Гочей об очередном поиске баб. Он меня избил»

Кристина Куддус, бывшая девушка футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани, рассказала о причинах конфликта с игроком.

Куддус обвинила Гогричиани в домашнем насилии и рассказала об избиениях.

«Балтика» отстранила игрока от тренировок на время расследования.

Полиция Калининграда начала проверку.

— Из-за чего у вас с Гочей произошел конфликт?

— Изначально я пыталась поговорить с Гочей об очередном поиске баб с его стороны. Я нашла переписки Гочи с разными женщинами. Это пресекалось не раз, и я говорила, что уйду, что мне это не нужно.

Давно хотела поднять эту тему. Но у Гочи была игра на выезде, поэтому не решилась его побеспокоить. Не хотела, чтобы наши с ним отношения отражались на его карьере. Спокойно его проводила, приготовила ему конкретное питание и отправила на выезд.

Потом Гоча вернулся домой. Мы попытались спокойно поговорить. С этого все и началось. Вспыхнул конфликт, он сразу перешел на повышенный тон. Сначала толкнул меня со всей силы ногой в телевизор, потом в вазу. После этого избил меня.

Я вызвала полицию. Она взяла объяснения и уехала. Даже не забрала Гочу в участок! При том, что я на скорой поехала в больницу,