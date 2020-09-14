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Эквадор. Серия А
Команды
Барселона Г
Дарио Бенедетто
Статистика
€ 100 тыс
Дарио Бенедетто - статистика
Барселона Г
17 мая 1990 (36)
#9 | Нападающий
175 см
Аргентина
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Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Эквадор. Лига Про, 30 тур
Барселона Г
1 : 1
14.09.2026
Дельфин
1' - 80'
Эквадор. Лига Про, 29 тур
Аукас
1 : 1
07.09.2026
Барселона Г
46' - 90'
73'
Статистика по турнирам
Кубок Либертадорес 2026
Эквадор. Лига Про 2026
Аргентина. Примера 2025
Кубок Либертадорес 2025
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Испания. Примера 2021/2022
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Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Кубок Либертадорес 2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльче
13
2
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
1 : 2
10.01.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
2 : 1
11.12.2021
Эльче
61' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Эльче
3 : 1
05.12.2021
Кадис
86' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
1 : 1
29.11.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
0 : 3
21.11.2021
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Мальорка
2 : 2
07.11.2021
Эльче
80' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
1 : 2
30.10.2021
Реал
71' - 90'
86'
Испания. Примера, 11 тур
Алавес
1 : 0
26.10.2021
Эльче
63' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Эльче
2 : 2
23.10.2021
Эспаньол
64' - 90'
84'
Испания. Примера, 9 тур
Райо Вальекано
2 : 1
17.10.2021
Эльче
1' - 65'
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
1 : 0
03.10.2021
Сельта
1' - 83'
49'
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
26.09.2021
Эльче
1' - 77'
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
4 : 1
22.09.2021
Эльче
69' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Эльче
1 : 1
18.09.2021
Леванте
1' - 61'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0 : 1
13.09.2021
Эльче
1' - 73'
Испания. Примера, 3 тур
Эльче
1 : 1
28.08.2021
Севилья
1' - 66'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
1 : 0
22.08.2021
Эльче
63' - 90'
88'
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