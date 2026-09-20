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Аргентина. Примера
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Бока Хуниорс
Сантьяго Аскасибар
Статистика
€ 5,50 млн
Сантьяго Аскасибар - статистика
Бока Хуниорс
25 февраля 1997 (29), Ла-Плата
#25 | Полузащитник
168 см
Аргентина
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Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
20.09.2026
Бока Хуниорс
1' - 73'
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Сан-Паулу
1 : 1
16.09.2026
Бока Хуниорс
1' - 90'
Аргентина. Примера, 9 тур
Бока Хуниорс
3 : 1
12.09.2026
Сентраль Кордоба
72' - 90'
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Бока Хуниорс
1 : 0
09.09.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
Аргентина. Примера, 7 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
29.08.2026
Ланус
1' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Копа Судамерикана 2026
Кубок Либертадорес 2026
Аргентина. Примера 2025
Кубок Либертадорес 2025
Аргентина. Примера 2024
Кубок Либертадорес 2024
Италия. Серия А 2022/2023
Германия. Бундеслига 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Германия. Бундеслига 2020/2021
Германия. Бундеслига 2019/2020
Германия. Кубок 2019/2020
Германия. Бундеслига 2018/2019
Германия. Бундеслига 2017/2018
Германия. Кубок 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кремонезе
13
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 18 тур
Кремонезе
2 : 3
14.01.2023
Монца
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
2 : 0
09.01.2023
Кремонезе
63' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Эмполи
2 : 0
11.11.2022
Кремонезе
1' - 62'
Италия. Серия А, 13 тур
Салернитана
2 : 2
05.11.2022
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Кремонезе
0 : 0
30.10.2022
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Кремонезе
0 : 1
24.10.2022
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Специя
2 : 2
16.10.2022
Кремонезе
46' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Кремонезе
1 : 4
09.10.2022
Наполи
1' - 79'
47'
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
1 : 1
02.10.2022
Кремонезе
1' - 65'
Италия. Серия А, 7 тур
Кремонезе
0 : 4
18.09.2022
Лацио
46' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Аталанта
1 : 1
11.09.2022
Кремонезе
68' - 90'
71'
Италия. Серия А, 5 тур
Кремонезе
0 : 0
04.09.2022
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
3 : 1
30.08.2022
Кремонезе
1' - 46'
Италия. Серия А, 3 тур
Кремонезе
1 : 2
27.08.2022
Торино
69' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Рома
1 : 0
22.08.2022
Кремонезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Фиорентина
3 : 2
14.08.2022
Кремонезе
46' - 90'
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