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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Кремонезе
Верона - Кремонезе: обзор матча 09 января 2023
Верона
09.01.2023, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 0
Завершен
Кремонезе
9'
Д. Лазович
26'
Д. Лазович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Кремонезе
90'
Желтая карточка
Д. Окереке
Желтая карточка
С. Верди
88'
82'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
Л. Лочошвили
Замена
Ф. Терраччано
️️️️
Д. Лазович
82'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
М. Джурич
75'
Замена
Д. Маньяни
️️️️
Ф. Чеккерини
75'
73'
Желтая карточка
Л. Лочошвили
Замена
С. Верди
️️️️
Я. Каллон
66'
Замена
Сулемана
️️️️
И. Илич
66'
Желтая карточка
М. Джурич
63'
63'
Замена
С. Аскасибар
️️️️
М. Кастаньетти
61'
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
Л. Дзанимачча
61'
Замена
Ф. Тсаджут
️️️️
С. Дессер
61'
Замена
Д. Окереке
️️️️
К. Буонаюто
54'
Желтая карточка
Л. Серникола
31'
Желтая карточка
М. Кастаньетти
ГОЛ! 2:0!
Д. Лазович
Пас отдал
Д. Доиг
26'
Желтая карточка
Я. Каллон
23'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лазович
Пас отдал
Я. Каллон
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
4
Микеле Кастаньетти
ОП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
20
Сулемана
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
90
Симоне Верди
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
3-3-2-1-1
96
Монтипо
27
Давидович
4
Хин
11
Чеккерини
3
Доиг
61
Тамез
23
Депаоли
88
Лазович
20
Илич
11
Каллон
11
Джурич
3-4-2-1
29
Карнесекки
25
Феррари
15
Бьянкетти
24
Лочошвили
17
Серникола
18
Пикель
4
Кастаньетти
14
Валери
98
Дзанимачча
92
Буонаюто
9
Дессер
88
Лазович
42
Терраччано
42
Терраччано
88
Лазович
11
Чеккерини
96
Маньяни
96
Маньяни
11
Чеккерини
20
Илич
20
Сулемана
20
Сулемана
20
Илич
11
Каллон
90
Верди
90
Верди
11
Каллон
11
Джурич
91
Пикколи
91
Пикколи
11
Джурич
4
Кастаньетти
25
Аскасибар
25
Аскасибар
4
Кастаньетти
92
Буонаюто
29
Окереке
29
Окереке
92
Буонаюто
24
Лочошвили
9
Чиофани
9
Чиофани
24
Лочошвили
9
Дессер
74
Тсаджут
74
Тсаджут
9
Дессер
98
Дзанимачча
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
98
Дзанимачча
Остались в запасе
Верона
Кремонезе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
9
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
18
Паоло Гильоне
ПЗ
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
9
Тома Анри
ЦФ
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Статистика матча Верона - Кремонезе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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