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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кремонезе - Монца
Кремонезе - Монца: обзор матча 14 января 2023
Кремонезе
14.01.2023, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 3
Завершен
Монца
67'
Д. Чиофани
83'
С. Дессер
8'
П. Чиурриа
19'
Д. Капрари (П)
55'
Д. Капрари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Монца
84'
Замена
Марлон
️️️️
Д. Капрари
ГОЛ! 2:3!
С. Дессер
Пас отдал
Д. Чиофани
83'
Замена
Л. Дзанимачча
️️️️
Д. Куальята
82'
80'
Желтая карточка
М. Д'Алессандро
Замена
К. Буонаюто
️️️️
Ч. Пикель
72'
71'
Желтая карточка
К. Аугусто
Желтая карточка
Ч. Пикель
71'
69'
Замена
А. Колпани
️️️️
Х. Мачин
ГОЛ! 1:3!
Д. Чиофани
Пас отдал
Э. Валери
67'
66'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
П. Чиурриа
66'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
А. Петанья
Замена
Д. Чиофани
️️️️
Ф. Тсаджут
57'
55'
ГОЛ! 0:3!
Д. Капрари
Пас отдал
А. Петанья
46'
Замена
Ф. Раноккья
️️️️
С. Биринделли
Замена
М. Кастаньетти
️️️️
Д. Окереке
46'
Замена
Э. Айву
️️️️
А. Феррари
46'
22'
Желтая карточка
Д. Капрари
19'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Капрари
16'
Желтая карточка
С. Биринделли
Желтая карточка
Д. Окереке
14'
8'
ГОЛ! 0:1!
П. Чиурриа
Пас отдал
А. Петанья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Монца
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
3-3-1-3
29
Карнесекки
12
Куальята
25
Феррари
15
Бьянкетти
14
Валери
18
Пикель
18
Гильоне
8
Мейте
9
Дессер
29
Окереке
74
Тсаджут
3-2-1-2-2
20
Ди Грегорио
4
Иццо
4
Мари
5
Калдирола
19
Биринделли
30
Аугусто
16
Мачин
26
Чиурриа
32
Пессина
37
Петанья
10
Капрари
25
Феррари
4
Айву
4
Айву
25
Феррари
29
Окереке
4
Кастаньетти
4
Кастаньетти
29
Окереке
18
Пикель
92
Буонаюто
92
Буонаюто
18
Пикель
12
Куальята
98
Дзанимачча
98
Дзанимачча
12
Куальята
74
Тсаджут
9
Чиофани
9
Чиофани
74
Тсаджут
10
Капрари
4
Марлон
4
Марлон
10
Капрари
16
Мачин
28
Колпани
28
Колпани
16
Мачин
19
Биринделли
10
Раноккья
10
Раноккья
19
Биринделли
26
Чиурриа
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
26
Чиурриа
37
Петанья
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
37
Петанья
Остались в запасе
Кремонезе
Монца
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Остались в запасе
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Кремонезе - Монца
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Джованни Зини
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