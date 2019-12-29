Джош Хэрроп - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Хэрроп
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Хэрроп
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|11
|5
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.02.2020
|1' -90'
|Престон (Престон)
|2:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|15.02.2020
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|12.02.2020
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:2
|Престон (Престон)
|08.02.2020
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:2
|Престон (Престон)
|01.02.2020
|1' -90'
|Престон (Престон)
|1:1
|Суонси (Суонси)
|21.01.2020
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|0:3
|Престон (Престон)
|57'
|18.01.2020
|1' -90'
|Престон (Престон)
|2:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|31' 52'
|11.01.2020
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:1
|Престон (Престон)
|17'
|01.01.2020
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|29.12.2019
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:2
|Рединг (Рединг)
|26.12.2019
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:1
|Престон (Престон)
|21.12.2019
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|0:0
|Престон (Престон)
|14.12.2019
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:1
|Лутон Таун (Лутон)
|10.12.2019
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:1
|Фулхэм (Лондон)
|07.12.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:0
|Престон (Престон)
|02.12.2019
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|27.11.2019
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|4:0
|Престон (Престон)
|19.10.2019
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|1:0
|Престон (Престон)
|05.10.2019
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|5:1
|Барнсли (Барнсли)
|77'
|01.10.2019
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Престон (Престон)
|40'
|28.09.2019
|1' -90'
|Престон (Престон)
|3:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|21.09.2019
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:1
|Престон (Престон)
|14.09.2019
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:0
|Брентфорд (Лондон)
|31.08.2019
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Престон (Престон)
|50'
|24.08.2019
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|21.08.2019
|1' -90'
|Престон (Престон)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|69' 65'