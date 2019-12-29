Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джош Хэрроп - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Джош
    Фамилия Хэрроп
    Команда Престон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 декабря 1995 (27 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Престон 11 5 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.02.2020 1' -90' Престон (Престон) 2:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    15.02.2020 Был в запасе Престон (Престон) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    12.02.2020 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:2 Престон (Престон)
    08.02.2020 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 1:2 Престон (Престон)
    01.02.2020 1' -90' Престон (Престон) 1:1 Суонси (Суонси)
    21.01.2020 1' -90' Барнсли (Барнсли) 0:3 Престон (Престон)
    57'
    18.01.2020 1' -90' Престон (Престон) 2:1 Чарльтон (Чарльтон)
    31' 52'
    11.01.2020 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:1 Престон (Престон)
    17'
    01.01.2020 Был в запасе Престон (Престон) 0:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    29.12.2019 1' -90' Престон (Престон) 0:2 Рединг (Рединг)
    26.12.2019 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:1 Престон (Престон)
    21.12.2019 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 0:0 Престон (Престон)
    14.12.2019 Был в запасе Престон (Престон) 2:1 Лутон Таун (Лутон)
    10.12.2019 Был в запасе Престон (Престон) 2:1 Фулхэм (Лондон)
    07.12.2019 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:0 Престон (Престон)
    02.12.2019 Был в запасе Престон (Престон) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    27.11.2019 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 4:0 Престон (Престон)
    19.10.2019 Был в запасе Рединг (Рединг) 1:0 Престон (Престон)
    05.10.2019 Был в запасе Престон (Престон) 5:1 Барнсли (Барнсли)
    77'
    01.10.2019 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:1 Престон (Престон)
    40'
    28.09.2019 1' -90' Престон (Престон) 3:3 Бристоль Сити (Бристоль)
    21.09.2019 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:1 Престон (Престон)
    14.09.2019 Был в запасе Престон (Престон) 2:0 Брентфорд (Лондон)
    31.08.2019 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Престон (Престон)
    50'
    24.08.2019 Был в запасе Престон (Престон) 2:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    21.08.2019 1' -90' Престон (Престон) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    69' 65'
    • Читайте нас: 
    11