Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Фулхэм
Престон - Фулхэм: обзор матча 10 декабря 2019
Престон
10.12.2019, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 1
Завершен
Фулхэм
23'
Ш. Магуайр
52'
Д. Наджент
81'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Фулхэм
88'
Желтая карточка
Д. Онома
Желтая карточка
Б. Поттс
83'
81'
ГОЛ! 2:1!
А. Митрович
Пас отдал
Н. Кебану
Желтая карточка
П. Хантингтон
76'
Желтая карточка
А. Брауне
75'
ГОЛ! 2:0!
Д. Наджент
52'
Желтая карточка
Б. Пирсон
34'
28'
Красная карточка
Д. Одои
ГОЛ! 1:0!
Ш. Магуайр
Пас отдал
А. Брауне
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Престон
35
Мэттью Хадсон
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
3-3-2
1
Радд
16
Хьюз
23
Хантингтон
5
Бауэр
44
Поттс
8
Брауне
4
Пирсон
24
Магуайр
35
Наджент
4-1-2-3
1
Родак
3
Одои
3
Рим
26
Моусон
29
Кристи
10
Йохансен
93
Кноккарт
17
Онома
33
Камара
8
Иван Кавалейру
9
Митрович
Остались в запасе
Престон
Фулхэм
35
Мэттью Хадсон
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
Остались в запасе
35
Мэттью Хадсон
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Престон - Фулхэм
4
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
Новости команд
Все
Престон
Фулхэм
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+